可成股東會 董座洪水樹：下半年缺料有望緩解
機殼廠可成（2474）今（27）日召開股東會，董事長洪水樹指出，供應鏈緊張的情況應該會在下半年緩解，可成目前在筆電機殼仍有龐大的產能，同時對外也會積極尋找投資機會以及併購對象，藉此強化車用、醫療、5G等應用市場，降低產品集中化的風險。
針對大環境動盪，洪水樹認為，由於新冠肺炎捲土重來、俄烏戰爭爆發、中國大陸封控等三大不安定因素，許多產業都面臨嚴峻的挑戰，目前供應鏈也開始出現重組的現象，而可成因減少產能、增加現金，因此在面對變局的彈性跟韌性，比同業還要高。
可成去年稅後純益85.75億元，年減59.4%，每股純益11.31元，較前年同期每股純益27.65元衰退，勉力守住全年賺一個股本，今日股東會通過上述財報，並配發現金股利10元。
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