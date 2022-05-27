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中華電股東會 員工股東爭取加薪

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信股東會。攝影/黃晶琳
中華電信股東會。攝影/黃晶琳

中華電信（2412）今日舉行股東會，董事長謝繼茂、總經理郭水義報告2021年營運，謝繼茂指出，雖有疫情影響，但全體員工的打拚下，繳出亮眼的成績單，合併營收、獲利雙雙超越財測，年成長率也同步成長，財務績效創下近4年新高。員工股東也發言指出，公司營運亮眼，希望經營團隊可以承諾2023年持續加薪。

中華電信致股東報告書指出，2021年台灣經歷 COVID-19 疫情警戒，全體員工與公司並肩前行，適應未來辦公新型態，去年以「轉型 x 5G x 永續」三方並進的策略，創下營運佳績。

中華電信指出，2021年轉型有成成功「躍升 2021」 因應經營環境變化及業務挑戰，中華電信於2019年起啟動三年的全面性策略轉型計畫「躍升 2021」，建立心態、行為及體質的根本性改變，進而達成財務指標的翻轉向上，營收翻轉向上，每股稅後純益4.61元。

中華電信強調，在5G、智慧應用、資通訊專案等核心業務與新興業務，持續創下指標性進展。網路轉型方面，大力推動新世代網路轉型，積極推動行固網融 合、雲網融合與智慧維運，藉由資源統籌運用與彈性調配，降低維運成本及大幅提升營運效能，並以 5G C-RAN 機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法，持續加速 5G 建設，網路品質備受國內外評比機構肯定。

中華電信完成組織轉型上，以客戶為中心的理念，以「客戶導向」規劃組織架構，打造個人家庭分公司、企業客戶分公司、國際電信分公司三大事業群，並整合網路及技術支援，成立網路技術分公司、數據通信（現改為資訊技術）分公司及電信研究院三大技術團隊。

中華電信營運亮眼，中華電信員工股東發言指出，雖然2022年已有加薪，但是物價漲幅已經稀釋掉調薪漲幅，希望2023年度可以持續加薪。

中華電信 股東會 5G

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