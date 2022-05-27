快訊

批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

輝達推新品 攻伺服器商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）搶攻伺服器應用商機，宣布有多家台廠將推出搭載其Grace CPU超級晶片與Grace Hopper GPU超級晶片的系統，可應用處理包括數位孿生(Digital Twin)、人工智慧(AI)、高效能運算、雲端繪圖及遊戲等領域。

包括華碩、富士康工業互聯網、技嘉、雲達科技、緯穎，以及美超微 (Supermicro) 等業者，預計將從2023年上半，開始推出數十款相關伺服器。

輝達超大規模與高效能運算部門副總裁Ian Buck表示，市場上出現一種全新型態的資料中心，即處理與提煉巨量資料，以產出智慧的AI工廠，而該公司正與台灣的夥伴密切合作，共同打造推動這項轉變的系統。由合作夥伴推出並搭載 Grace 超級晶片的全新系統，將把加速運算的強大實力，帶進全球嶄新的市場與產業中。

輝達Grace CPU 超級晶片內含兩個 CPU 晶片，以 NVLink-C2C 互連技術相互連結，具有多達 144 個高效能 Arm V9 核心，並結合支援向量擴充指令集，以及 1TB/s 的記憶體子系統。

另外，輝達Grace Hopper GPU 超級晶片則是在一個整合式模組內，以 NVLink-C2C 互連技術將 Hopper GPU 與 Grace CPU 串連起來，用於解決高效能運算和超大規模 AI 應用的處理需求。透過 NVLink-C2C 互連技術，將 Grace CPU 的資料傳輸至 Hopper GPU 的速度較傳統 CPU 還要快 15 倍。

晶片 CPU 輝達

延伸閱讀

蔡司光學鏡頭加持！vivo X80雙晶片旗艦手機重磅登場

成大蛋白晶片 一滴血檢測疫苗效力及患者免疫特徵

外媒爆：三星秘密籌組「夢幻隊」 將推新晶片挑戰蘋果M1

輝達台北國際電腦展大秀實力 攜手台廠搶商機

相關新聞

業內：2024年代工產能或過剩 台積電重新評估擴產計劃

集微網消息，從2022年開始，半導體需求出現了下降的跡象，但代工廠的產能擴張勢頭似乎無法阻擋，因此有人擔心，2024年全球代工市場可能會出現產能過剩。

台達打造智慧節能「零碳社區」 登上台北國際電腦展

台達今年參加台北國際電腦展以「零碳社區」為主軸，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動...

日月光控股投資2.5億元 楠梓科技產業園區設社企公司

加工出口區管理處近期提報投資審查小組核准通過，日月光（3711）投資控股公司於楠梓科技產業園區設立日月光社會企業公司（簡...

台積電財務長：采鈺是重要夥伴 目前沒進一步釋股計畫

台積電財務長黃仁昭今天表示，采鈺是台積電發展影像感測器及其他光學感測器的重要夥伴。他並說，台積電對采鈺目前沒有進一步釋股...

Micro LED大餅 國際A咖抱團

蘋果、谷歌先後登高投入，Micro LED應用將百花齊放，但產業結構已和傳統ＬＣＤ製造不同，抱團打團體戰勢在必行，台廠產業鏈聚落完整，有望先馳得點。

日月光投資2.5億元 在楠梓科技產業園區設立社企公司

經濟部加工處近期提報投資審查小組核准通過，日月光投資控股股份有限公司（3711）於楠梓科技產業園區設立日月光社企公司，總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。