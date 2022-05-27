輝達推新品 攻伺服器商機

晶片大廠輝達（NVIDIA）搶攻伺服器應用商機，宣布有多家台廠將推出搭載其Grace CPU超級晶片與Grace Hopper GPU超級晶片的系統，可應用處理包括數位孿生(Digital Twin)、人工智慧(AI)、高效能運算、雲端繪圖及遊戲等領域。

包括華碩、富士康工業互聯網、技嘉、雲達科技、緯穎，以及美超微 (Supermicro) 等業者，預計將從2023年上半，開始推出數十款相關伺服器。

輝達超大規模與高效能運算部門副總裁Ian Buck表示，市場上出現一種全新型態的資料中心，即處理與提煉巨量資料，以產出智慧的AI工廠，而該公司正與台灣的夥伴密切合作，共同打造推動這項轉變的系統。由合作夥伴推出並搭載 Grace 超級晶片的全新系統，將把加速運算的強大實力，帶進全球嶄新的市場與產業中。

輝達Grace CPU 超級晶片內含兩個 CPU 晶片，以 NVLink-C2C 互連技術相互連結，具有多達 144 個高效能 Arm V9 核心，並結合支援向量擴充指令集，以及 1TB/s 的記憶體子系統。

另外，輝達Grace Hopper GPU 超級晶片則是在一個整合式模組內，以 NVLink-C2C 互連技術將 Hopper GPU 與 Grace CPU 串連起來，用於解決高效能運算和超大規模 AI 應用的處理需求。透過 NVLink-C2C 互連技術，將 Grace CPU 的資料傳輸至 Hopper GPU 的速度較傳統 CPU 還要快 15 倍。