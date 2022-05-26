實踐淨零生活 食衣住行育樂都可利用科技減碳

淨零生活離我們不遠，民眾從日常的食衣住行育樂就能著手減碳。

本報與工研院今天合辦2022永續論壇「科技減碳，邁向淨零新生活」，邀請工研院副院長兼淨零永續策略辦公室主任彭裕民、儒鴻企業副總經理洪瑞廷、永大食品總經理蔡耀輝、KPMG安侯永續發展顧問公司執行副總林泉興與談。

紡織大廠儒鴻企業副總經理洪瑞廷分享，「一公斤的時裝，要用60公斤的水，跟0.6公斤的石油，才能製造出來。但是，如果人們買了一公斤的衣服卻不穿，那就等於是一公斤的廢棄物，這也對環保產生不小壓力。我們每天都在穿衣服，如果換個角度、做個調整，就會對環境有幫助。」

現在有愈來愈多品牌大廠都採用環保材質服裝，舉例來說，美國戶外品牌Patagonia就用廢棄的漁網來做再生材質，減少塑料的消耗和依賴。

儒鴻本身也在研究各式紡織創新技術，洪瑞廷舉例，「比如說，我身上的衣服可以回到生產鏈裡面，裂解完後，做成紗線，可以再回歸使用，這可以減少生產過程裡面的一些材料消耗。」

他同時也提醒，消費者可以計畫性購物，不要做過多浪費，洗晾衣服的時候，可以晾乾取代烘乾，最後，衣物也可以回收再利用或者進行二手拍賣，讓衣物進入全新循環過程，使生活更加環保。

很多人不知道，除了科技業之外，畜牧業也是全球暖化的元凶之一，牛放屁出來的甲烷竟然占全世界的二十九％，比燃燒石油天然氣的二十％還要高。

永大食品生技總經理蔡耀輝表示，該公司長期和果農合作、生產果汁，而鮮果加工過程中，總會有些果皮殘渣，生產一公斤的檸檬果汁，大概會有兩公斤的果皮渣。如何讓這些果皮變成一個高附加價值產品，一直以來是該公司想要解決的課題。

永大食品生技是屏東在地企業，前後花了十年，投入大量人力與費用，與工研院等單位合作開發新技術，開發出檸檬洗潔露，也將檸檬果皮轉化為副產品，希望藉此提高應用價值，「經過許多討論之後，我們訂出兩個研究主軸，一個是檸檬果皮萃取果膠，讓成分更天然更好，第二個是動物飼料添加物開發計畫。」

最終，把檸檬加進動物飼料裡，動物真的會想吃嗎？蔡耀輝表示，也曾將剛榨好的檸檬果皮渣提供給酪農戶，做動物餵食觀察，結果都不理想。幾經測試，最後，永大運用微生物發酵轉換技術，製造成檸檬青貯，動物們不但不排斥這些檸檬渣，反而很喜歡吃，更令人驚訝的是，牛隻比較不會打嗝跟放屁，也間接降低地球暖化效應。

蔡耀輝說，希望這樣的實驗未來有機會擴大實驗規模，取得更詳盡大數據，讓研究結果商業化、規模化，甚至影響國外大型畜牧業酪農業，減少溫室氣體排放，改善地球暖化。