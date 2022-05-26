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全聯成「全台最大冰箱」 電商日均訂單成長六成

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

全聯自許成為「全台最大的冰箱」，自營電商「全聯小時達」也繳出好成績，在疫情催化外送業績高速彈跳，與Uber Eats、foodpanda三平台上線合作至今，客單價成長4成、訂單量成長6成，回購率更超過7成；尤其今年4月本土疫情爆發以來，已經可以看到外送服務為單店生鮮業績帶來最高3成以上成長。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，疫情發展至今，已讓消費者開始依賴線上購物與外送到府方便性。全聯身為「全台最大的冰箱」角色，不僅門市佈局最綿密，更嚴選最優質商品上架「全聯小時達」，一站集結生鮮蔬果、冷凍食品、零食飲料、家用雜貨等，並不定時推出聯名We Sweet甜點與期間限定商品，線上線下消費零差異且均一價，多達3,000項商品通通一鍵到府，滿足各種生活即時需求。展望2022下半年，將持續以「鮮度」、「速度」、「廣度」3大經營策略力拚成長動能，站穩「全台最大生鮮電商」第一步，預計今年底外送服務拓點可達750家，包含50家24小時專門店，業績可望較去年成長3倍，創下新高。

根據Uber Eats、foodpanda三台平數據統計指出，消費者最愛訂購的Top 5 蔬菜分別為：金針菇、玉米筍、鴻喜菇、小白菜、青江菜，其中奪下第一名寶座的金針菇，更已銷售出超過100萬包。而消費者最愛的水果天王是奇異果，至今賣出超過60萬顆，其次為香蕉跟蘋果；肉品部分則由雞胸肉奪下冠軍寶座；文蛤為海鮮類第一把交椅。不只生鮮蔬果受到消費者愛戴，像是嫩豆腐跟家庭號鮮奶等也都是熱銷排行榜。

全聯自2008年開始經營生鮮品類，2020年生鮮營業額突破300億大關，替「全聯小時達」生鮮外送服務打下有利基礎；自2021年推出外送服務以來，生鮮部分帶來10億業績。而這除了歸功於最優質的魚肉蔬果品質，還有「全聯小時達」在上線前的系統整合，讓門市作業流程朝一致標準，集結5大優勢打造最強虛實整合購物體驗，包含「線上線下均一價」、「配送速度最急速」、「營業服務時間長」、「商品結構最齊全」、「PDA 揀貨效率高」；其中扮演重要關鍵的「行動智能揀貨 PDA」搭配獨有「即時庫存管理系統」，讓每張單從接單到店員揀貨、理貨，花費不到10分鐘即可出貨，而且若消費者遇到A門市缺貨時，還可自行選擇B門市。

為感恩廣大外送合作夥伴騎士們於疫情間辛勞付出，不論豔陽高照還是颳風下雨總是使命必達，「全聯小時達」特別選5月27日取其「吾愛騎士」諧音，推出「感恩騎士日」活動，凡5/27當天到店接單的外送合作夥伴騎士們，只要出示手機單號，即可獲得「全聯小時達」感謝餐袋一份。

全聯 疫情 騎士

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