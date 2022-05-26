日月光控股投資2.5億元 楠梓科技產業園區設社企公司

加工出口區管理處近期提報投資審查小組核准通過，日月光（3711）投資控股公司於楠梓科技產業園區設立日月光社會企業公司（簡稱日月光社企公司），總投資金額約2.5億元，將積極發揮企業社會正面影響力，包括設置綠能低碳示範園區、開發循環經濟文創產品及投資設置員工長者日照中心，落實企業永續發展。

加工處表示，因應少子高齡化社會及全球暖化危機來臨，加工處積極開拓智慧醫療、綠能永續及體感科技等各領域產業鏈結。而日月光投資控股公司為響應政府政策方針，積極發揮企業社會正面影響力，設立「日月光社企公司」，擬應用創新的商業運作模式，來落實企業永續發展、促進社會關懷、解決環境問題。

「日月光社企公司」有三大營運重點，首先與地方政府合作設置綠能低碳示範環境，展現日月光集團對淨零碳排目標之重視與實踐；再者，日月光社企公司擬尋找合作廠商將封裝測試過程產生之廢棄物轉換為文創商品，除解決環境問題，也形塑科技業不同的形象

此外，投資設置員工長者日照中心，台灣邁入老年化社會，員工在上班之餘仍需照顧長者，為使員工能更安心工作並提高對員工認同度，以利優秀人才之爭取與留任，擬評估於日月光社企公司關係企業據點（高雄楠梓、桃園中壢、南投草屯、新竹市、台中潭子、彰化和美）設置日照中心，提供優質環境照顧員工長輩。