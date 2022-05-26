緯創軟體董事長 蕭清志續任

IT服務商緯創軟體（4953）今（26）日舉行股東會，會中通過每股配發現金股利4.6元，股息配發率67％、通過年度營業報告書及財務報表承認案，以及第十四屆董事(含獨立董事)選任案。

緯創軟體董事會一致推舉蕭清志續任為董事長，本次共選出四位董事、五位獨立董事，當選董事為緯創軟體董事長暨執行長蕭清志、

緯創數技投資控股(股)公司代表人林福謙、緯創軟體董事彭錦彬、緯創軟體董事邱丕豹。獨立董事為方燕玲、商研院董事黃慧珠、資拓宏宇國際前執行長范長康、台灣董事學會常務理事蔡鴻青、美商中經合集團資深合夥人朱永光。

對於今年營運，蕭清志在今年致股東營業報告書中指出，緯創軟體成立邁入30周年，身為全球資訊服務的領導品牌，多年來持續培養菁英技術團隊，在科技趨勢的不斷變動中，與時俱進的協助客戶迅速因應IT技術發展的各項挑戰。

展望今年，隨著新興科技運用越來越廣泛，科技進入人類生活日常，全球資訊服務產業發展強勁，各行各業均脫離不了軟體工程需求，我們對資訊服務產業的前景深具信心，目標營收獲利雙成長。

為達成目標，將嚴選市場與客戶，專注優質大客戶做大、做 深、做強。在此同時，人才是緯創軟體最重要的資產，我們將著重招募、培訓人才，加強員工服務，落實人才穩定機制。進而提供卓越交付，同時確保服務品質，成為客戶不可或缺的長期戰略合作夥伴。

蕭清志表示，從亞洲出發到現今佈局全球，緯創軟體以誠信為基石，IT技術為核心能力，向全世界的客戶提供可靠、創新的高科技服務。