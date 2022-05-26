台達電：大陸吳江廠5月營運會愈來愈好

台達電（2308）執行長鄭平今（26）日表示，封控狀況五月已經好很多，吳江廠五月還是會影響，但影響數縮小至二成，「對台達來講，五月份狀況會越來越好」。

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他指出，大陸吳江廠區其實都沒有停過工，還是可以上下班，但最大問題是當地供應商、尤其在昆山、上海的材料進不來，公司缺材料，所以就停線，「4月早期還有一些庫存運作還好，但到後期都沒有辦法交」吳江廠四月營收影響比較大。幸好五月大部分廠商都開始復工，狀況比四月好很多，吳江廠五月還是會影響，但影響數縮小至二成。整個對台達來講，五月狀況會越來越好。

對於缺料看法，鄭平表示， 這是製造業每天都在發生的事情，只是最近很多因素讓狀況變的嚴重，可能有些因應方案，像是與供應商要有很好的關係、或是庫存要往上拉一些。短期追料調料都是難免的，這也是企業基本的管理能力。