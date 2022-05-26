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台達電：大陸吳江廠5月營運會愈來愈好

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

台達電（2308）執行長鄭平今（26）日表示，封控狀況五月已經好很多，吳江廠五月還是會影響，但影響數縮小至二成，「對台達來講，五月份狀況會越來越好」。

台達今日舉辦2022台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2022）記者會，台達此次將展區打造為「零碳社區」，展出兼顧智慧節能與健康訴求的樓宇自動化解決方案、具備社區微電網概念的電動車充電管理，以及各項創新整合的產品服務，同時結合嶄新的企業識別，呼應由工業品牌拓展至商業品牌的進程。

他指出，大陸吳江廠區其實都沒有停過工，還是可以上下班，但最大問題是當地供應商、尤其在昆山、上海的材料進不來，公司缺材料，所以就停線，「4月早期還有一些庫存運作還好，但到後期都沒有辦法交」吳江廠四月營收影響比較大。幸好五月大部分廠商都開始復工，狀況比四月好很多，吳江廠五月還是會影響，但影響數縮小至二成。整個對台達來講，五月狀況會越來越好。

對於缺料看法，鄭平表示， 這是製造業每天都在發生的事情，只是最近很多因素讓狀況變的嚴重，可能有些因應方案，像是與供應商要有很好的關係、或是庫存要往上拉一些。短期追料調料都是難免的，這也是企業基本的管理能力。

台達電 電動車 營收

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