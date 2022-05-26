市場需求穩健 零壹今年營運拚維持成長趨勢

資訊服務廠商零壹（3029）去年全年營收、獲利及每股獲利三創歷史新高，該公司股東會通過配發3.6元現金股利，該公司表示，去年業績衝高，除了接單情況理想之外，主要也由於去年有大型專案入帳挹注，今年到目前為止，市場需求呈現穩健，公司今年將力拼維持近幾年的營運成長表現。

零壹去年合併營收128.78億元，年增30.95%；歸屬母公司稅後淨利5.37億元，年增21.49%，去年全年每股稅後純益（EPS）達4.24元，該三項數據同步改寫歷史新高，維持該公司長期以來營運連年創高的亮眼紀錄。該公司股東會並通過配發每股現金股利3.6元。

零壹表示，該公司近幾年來每年營運都維持成長表現，不過，去年包括營收、獲利及每股獲利都一舉創下歷史新高，除了營運維持穩健之外，更重要的是，去年有大型專案完工入帳，對全年業績加分效果。

不過，該公司也指出，今年以來雖然全球產業多受到通膨影響，不過，該公司的經銷商目前在市場端的回饋，對於市場終端需求仍覺得維持平穩，此外，該公司也指出，去年由於全球晶片供給吃緊及國際運輸也嚴重卡關，其實對營運也產生部分影響，但今年來已略有改善，預期下半年可望更趨於正常，對全年營運也有正面效果，以今年全年營運展望，公司仍積極希望能維持近幾年營運逐年成長趨勢。