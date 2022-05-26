快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

市場需求穩健 零壹今年營運拚維持成長趨勢

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

資訊服務廠商零壹（3029）去年全年營收、獲利及每股獲利三創歷史新高，該公司股東會通過配發3.6元現金股利，該公司表示，去年業績衝高，除了接單情況理想之外，主要也由於去年有大型專案入帳挹注，今年到目前為止，市場需求呈現穩健，公司今年將力拼維持近幾年的營運成長表現。

零壹去年合併營收128.78億元，年增30.95%；歸屬母公司稅後淨利5.37億元，年增21.49%，去年全年每股稅後純益（EPS）達4.24元，該三項數據同步改寫歷史新高，維持該公司長期以來營運連年創高的亮眼紀錄。該公司股東會並通過配發每股現金股利3.6元。

零壹表示，該公司近幾年來每年營運都維持成長表現，不過，去年包括營收、獲利及每股獲利都一舉創下歷史新高，除了營運維持穩健之外，更重要的是，去年有大型專案完工入帳，對全年業績加分效果。

不過，該公司也指出，今年以來雖然全球產業多受到通膨影響，不過，該公司的經銷商目前在市場端的回饋，對於市場終端需求仍覺得維持平穩，此外，該公司也指出，去年由於全球晶片供給吃緊及國際運輸也嚴重卡關，其實對營運也產生部分影響，但今年來已略有改善，預期下半年可望更趨於正常，對全年營運也有正面效果，以今年全年營運展望，公司仍積極希望能維持近幾年營運逐年成長趨勢。

股東會 營收 零壹

延伸閱讀

南亞科董座吳嘉昭：DRAM產業需觀察通膨等變數

花蓮課後班老師遭欠薪4月 校方坦承疏失縣府調查

成大蛋白晶片 一滴血檢測疫苗效力及患者免疫特徵

花蓮課後班老師遭欠薪4個月 校方坦承疏失縣府介入了解

相關新聞

台積電財務長：采鈺是重要夥伴 目前沒進一步釋股計畫

台積電財務長黃仁昭今天表示，采鈺是台積電發展影像感測器及其他光學感測器的重要夥伴。他並說，台積電對采鈺目前沒有進一步釋股...

iPhone新機延誤 鴻海急救援

日經新聞昨（25）日報導，大陸封控導致蘋果今年發表的四款iPhone 14系列新機當中，至少有一款的開發時程落後，並傳出...

美光攜台廠 強攻記憶體

全球第三大DRAM廠美光資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）昨（25）日表示，看好5G手機滲透率增加，加上自...

NCC管制OTT 喊盜版就斷網

國家通訊傳播委員會（NCC）研擬網際網路視聽服務法草案，要納管提供網際網路視聽服務等OTT業者（如Netflix、LIN...

Micro LED大餅 國際A咖抱團

蘋果、谷歌先後登高投入，Micro LED應用將百花齊放，但產業結構已和傳統ＬＣＤ製造不同，抱團打團體戰勢在必行，台廠產業鏈聚落完整，有望先馳得點。

日月光投資2.5億元 在楠梓科技產業園區設立社企公司

經濟部加工處近期提報投資審查小組核准通過，日月光投資控股股份有限公司（3711）於楠梓科技產業園區設立日月光社企公司，總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。