南亞科吳嘉昭：手機、筆電下半年需求成長趨緩

南亞科（2408）董事長吳嘉昭今（26）日表示，展望下半年，雲端資料中心需求持續領先成長，DDR5下半年小量導入市場，5G手機出貨比重提升，DRAM搭載也將同步增加，商用及電競機種筆電需求仍強勁，但手機及筆電，受到全球通膨、地緣政治、缺料影響較重，需求成長趨緩。

南亞科今日召開股東會，吳嘉昭在會中表示，消費型電子終端產品如網路通訊、智慧穿戴、智慧音箱、固態硬碟等需求預期成長；VR頭盔、智慧眼鏡將受惠元宇宙概念及新款遊戲機推出而成長，但仍需觀察全球通膨、烏俄戰爭、疫情及供應鏈缺料的影響。

南亞科去年合併營收為新台幣856.0億元，較109年度610.1億元成長約40%。稅後淨利228.5億元，每股盈餘7.4元；110年銷售量與109年相當，但均價大幅上升，營收成長。

吳嘉昭分析，去年前三季各產業逐步復甦，DRAM也逐季快速回溫，公司彈性調整產品組合，以因應市場起伏及客戶需求，並降低庫存水位，使得產品銷售均價與市況同步成長。自第四季起，因供應鏈長、短料及部分非記憶體電子零組件缺貨等因素，影響終端產品如電腦、電視、汽車的生產，DRAM市況小幅修正。

吳嘉昭表示，去年銷售均價較109年增加超過40%，營收與毛利得以大幅上升，其中營業毛利為370.4億元，毛利率達到43.3%，比前一年25.7%提升17.6個百分點。營業活動淨現金流入達到441.1億元，全年自由現金流量達到328.5億元。

吳嘉昭還說，第一代10奈米級製程技術(1A)第一顆產品8Gb DDR4試產順利達到良率目標，第二顆產品DDR5的設計已完成並投入試產。1A製程預計111年下半年導入量產。第二代10奈米級製程技術(1B)開始投片試產。

為了滿足市場需求及公司長遠的發展，吳嘉昭表示，規劃在南林科技園區中興建一座雙層無塵室新廠，訂於6月23日舉辦動土典禮，目標於114年開始裝機量產，產能規模將視市場需求分階段設置。

股東會通過現金股利總額為114.7億元，因員工執行認股權憑證，調整每股現金股利分派金額為3.7元。