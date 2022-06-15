為何要認識NFT？ NFT是怎麼變成錢的？

為什麼要認識NFT？

我們必須認識NFT的理由十分簡單，因為我們都是數位化作品的創作者，你說你不曾做過跟創作有關的事嗎？其實並不盡然，看看我們的手機，每當我們看見新的事物，就會習慣性拿起手機來照相，也會用影片記錄跟家人相處的有趣時光。

創作這些數位檔案的主人是誰呢？就是我們。但我們拍下的這些照片與影片，卻時常會被他人濫用而束手無策，就算對盜用者採取法律途徑，過程不但花錢還十分浪費時間。

那有沒有方法能讓我們既合法又能簡單的去證明這些數位檔案的所有權呢?有沒有一種方式能讓我們透過這些數位檔案去賺錢呢？其實這一切都是可行的。因為NFT就是這些數位檔案的保證書，為大家證明所有權、保障交易安全。

雖然現今大眾最關心的都是NFT藝術作品，但在未來，小至各種保證書、大至不動產交易，NFT將會被運用到我們日常生活中的各領域。

NFT是怎麼變成錢的？

投資你喜歡的作品

無論是你原先就很喜歡的作品，或是你認為具有投資 潛力的藝術家作品，你都能先買下作品，等到作品價值被提 高後再轉賣。即便不是藝術作品，而是藝人的照片、影片， 這

些都一樣能成為NFT的投資標的。

將自己的作品製成NFT並販售

這種賺錢方式當然也不局限於藝術作品。NFT泛指具「稀有性」的數位資產，因此只要是稀有的東西就可以被製成NFT。舉例來說，無論是虛擬替身(Avatar)的衣服， 或是遊

戲裡的虛擬道具、武器，這些都能製作成NFT。同理，遊戲裡的不動產一樣能透過NFT來交易。

但並不是所有的NFT都能成為資產，無論現在成交的金額有多高，若之後沒有人願意購買的話，作品的價值便會隨之下跌。所以相較投資NFT，希望大家能把賺錢的方式放在「製作NFT」上。

NFT是數位原版證書

NFT 是指「非同質化代幣」，簡單來說，就是世界上獨一無二、無法用其他東西取代的意思。

現今很多人都願意花錢購買數位資產，但在從前，不會有人願意花錢購買數位化的照片、音樂跟影片等「數位檔案」，因為只要稍微搜尋一下，就能免費下載到這些檔案。 由於隨手可得，所以人們不會把這件事看作是不合法的行為。隨著未經授權便複製的歪風越來越盛行，負責維護數位化檔案著作權的《著作權法》也跟著被補強，這才使得大眾的認知改善了許多。

(本文摘錄自《邊玩邊賺入手NFT》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)