十銓：DDR5工業級伺服器記憶體進入量產

記憶體模組廠威十銓（4967）為了迎接全新的DDR5世代，滿足伺服器、資料中心與工業電腦等高精度、高效能的即時演算與多工處理需求，今（26）日宣佈DDR5工業級伺服器記憶體進入量產，鎖定高階伺服器及大型資料庫應用，結合十銓專利技術，為次世代伺服器平台Intel Eagle Stream、AMD Zen4 Genoa帶來全面性升級。

十銓表示，工業級伺服器記憶體DDR5 ECC DIMM 及 DDR5 R-DIMM速度可達6400MT/s，最高容量上限可達128GB，整體功耗降低至1.1V，此外，更導入Row Hammer防護技術並支援DFE（Decision Feedback Equalization）功能，為資料的儲存提供更完整的保護，並結合獨家Team TRUST專利技術。

十銓進一步說，分別為Temperature（溫度控制）、Robust（強固性）、Unique（獨特性）、Smart（S.M.A.R.T.技術）、Trusty（信賴性），使產品在高溫、高濕、硫化、震動及衝擊等嚴苛環境下，亦可穩定發揮效能，並藉由全方位的專利技術，推升整體產品的可靠度及耐用度，確保產品滿足次世代伺服器的多樣需求。

另外，十銓DDR5工業級伺服器記憶體採用全新架構，與DDR4工業級伺服器記憶體最大不同在於將電源管理移置在DIMM，調整了主機板上多餘的電路設計，相較於過去的DDR4產品，系統的穩定度獲得了大幅度的提升，且具有更低功耗、更高效能、更大容量及訊號更穩定等優勢。

十銓強調，自2020年與原廠達成合作後，即不斷致力於DDR5記憶體的研究與發展，同時攜手各應用領域廠商，確保每一階段的研發過程皆完整通過相容性驗證等測試。隨著DDR5市場熱度持續增溫，加上Intel、AMD各自的次世代處理器將於2022年接續登場，十銓展現佈局DDR5技術領域的決心與研發實力，搶先推出最完整的DDR5工業級記憶體產品線，幫助客戶實現更可靠、安心的工業及儲存方案。