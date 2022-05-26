需求增與部分急單價格升 Q1企業SSD總營收季增14.1%

據TrendForce調查顯示，北美資料中心在2月後隨著零組件供應的改善，推升訂單回溫，而伺服器品牌廠在疫後回復正常至公司工作下，相關資訊設備資本支出增加帶動訂單的成長，加上鎧俠原物料汙染事件促使部分急單價格上揚，推升2022年第1季Enterprise SSD領域整體營收55.8億美元，季增14.1%。

TrendForce表示，本季三星與SK海力士位居前兩名。年初超大規模資料中心需求因長短料因素，導致庫存水位過高而使三星訂單成長不如預期，但隨著威騰、鎧俠污染事件衝擊第1季NAND Flash產能，伺服器客戶迅速轉向三星尋求額外訂單供應，推升其第1季營收至27.7億美元，季增14.8%。

Solidigm在主控IC供應吃緊之際，出貨位元仍與2021年第4季相當；而SK海力士則是持續擴大與北美單一客戶合作，帶動SK集團enterprise SSD營收成長10.7%，達13.5億美元，而今年主要目標則是擴大SSD出貨量，期望奪回前兩年受供應鏈供應不及而流失的市占。

位居第三名的美光本季市占率明顯回升，反應該公司決心擴大enterprise SSD市占的策略，也是營收成長最多的業者，季增32.6%至6.1億美元。雖然美光主力客戶仍為伺服器品牌商為主，且仍以SATA介面為主力產品，但該公司96層PCIe 4.0 SSD也開始放量，推升本季營收成長優於其他競爭者。

TrendForce表示，預估美光PCIe 4.0產品在今年第3季可望通過北美超大規模資料中心客戶驗證而開始放量，惟有提升主流PCIe產品出貨才能確保其未來營收成長動能。

鎧俠今年原有機會迎來PCIe 4.0產品出貨大幅成長，隨著2021年底完成許多中國客戶的驗證，今年第1季在中國市場出現明顯出貨增長。尤其下半年緊接著量產PCIe 5.0 SSD，有機會進一步擴大與超大規模資料中心客戶合作。儘管汙染事件影響部份客戶與其合作信心，導致enterprise SSD出貨量減緩，但PCIe介面產品放量仍推升本季營收季增11.9%，達4.7億美元，位居第四名。

位居第五名的威騰本季enterprise SSD營收為3.8億美元，約與上季持平。其enterprise SSD產品競爭力較不明顯，受之前主力SAS產品供應持續下滑，加上PCIe產品仍已3.0為主，PCIe 4.0產品則要到今年下半年才能出貨。在PCIe 4.0產品量產時程或生產製程都較競爭者落後情況下，出貨大幅增加可能性不高，未來除非能加速新一代PCIe 5.0產品開發，否則恐有市占持續下滑的風險。