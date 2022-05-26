南亞科董座吳嘉昭：DRAM產業需觀察通膨等變數

DRAM大廠南亞科（2408）今天舉行股東常會，董事長吳嘉昭會後接受採訪時表示，目前DRAM產業籠罩在高通膨引發原物料上漲、俄烏戰爭、大陸封控及相關晶圓吃緊造成長短料等四大變數，他強調對科技業及DRAM產業，都是很大的挑戰。

儘管如此，吳嘉昭表示，南亞科對未來營運仍抱持樂觀，主因DRAM是電子產品智慧化的關鍵元件；智慧型手機、伺服器、數據中心是目前最大應用區塊。隨著5G、AI、物聯網、大數據、自駕車及元宇宙相關技術的發展，結合各種消費型智慧電子產品的創新應用，DRAM每年位元需求成長15%至20%。

但吳嘉昭表示，由於去年DRAM需求強勁，尤其三星將部分產能轉往生產CIS影像感測器等邏輯產品，造成南亞科DRAM產品賣光光，幾乎沒有什麼庫存，因此今年預估未來成長空間有限。

在面臨四大變數下，南亞科仍將力求今年營收與去年相當，並透過優化產品組合，穩定提升獲利，希望能繳出穩定獲利成績。

吳嘉昭在向股東報告今年營運時說，南亞科今年下半年營運重點，主要是持續推進自主研發的10奈米（1A）製程，希望能加速產品工程驗證，希望能完成前導產品8Gb DDR4客戶驗證，並小量量產，同步降低30奈米產品的投片及準備下世代DDR5的產品。

吳嘉昭並指出，南亞科第2代10奈米（1B）製程技術的前導產品已開始試產，預期今年下半年將開始購置第一期量產所需的機器設備，為明年的製程轉換做準備。

至於南亞科規劃在南林科技園區中興建的新廠，吳嘉昭說，投資金額約3000億元，預計今年年中動土興建無塵室，目標於3年後能夠開始裝機量產，並依市場需求分階段設置產能規模。

吳嘉昭說，南亞科今年為因應1A及1B製程技術量產製程的機器設備、新廠興建及一般部門等資本支出上限，預計約284億元。