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手機需求疲軟 亞系外資大降聯發科評等至劣於大盤表現

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧手機需求疲軟的影響，亞系外資下修聯發科（2454）今年5G AP(手機應用處理)出貨量到1.82億支，且下修今明年每股純益預估，預估今年營收年增20%的目標恐難達成，一口氣將評等由優於大盤表現調降到劣於大盤表現，目標價由860元降到840元。

亞系外資表示，受到通膨、中國大陸封控等因素的影響，中國大陸4月智慧手機出貨量年減32%，保守看待智慧手機市場前景，因此調降聯發科今年5G AP出貨量，由1.88億支降至1.82億支，另外，預估下半年5G SoC價格下滑幅度將由3%擴大到5%。

亞系外資指出，聯發科在COMPUTEX 2022推出WiFi 7、搭載mmWave(毫米波)的行動晶片和5G汽車AP等新品，預計在規格升級趨勢下，WiFi銷售年增將超過 20%，但仍無法彌補短期智慧手機疲軟所造成的影響，決定調降評等驗目標價。

外資對聯發科的看法不同調，亞系外資最新報告大降評等，但先前則有歐系外資及亞系外資同步喊買，主要是看好高階5G SoC的成長，且預期天璣8000、9000的獲利貢獻將超過4G市占率下降的影響，加上車用及WiFi 7的挹注，歐系外資重申買進評等，目標價維持1,125元；亞系外資重申優於大盤表現評等，目標價維持1,172元。

聯發科今日開高走低，早盤以849元開高，一度下滑至833元，盤中跌幅0.59%。

智慧手機 4G

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