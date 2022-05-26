工廠封控一天燒1億元 品牌、代工廠多國製造多箭齊發

上海逐步解封，但電子製造業6月底前業績仍恐陷谷底，大陸限電、疫情封控兩波政策，品牌大廠加速製造分散，一家電子代工大廠透露，聽說華東同業大陸廠停工一天，就要損失1.5億元，交貨卡頓也讓客戶從猶豫到決定製造出走，未來3年將是關鍵時刻。

上海封控在5月下旬舒緩，電子供應鏈陸續公布復工喜訊，但不能說清楚的是，雖局部復工，但其外圍供應鏈未必復工，各業者復工速度不一，導致5月仍陷入製造地獄，「所謂的閉環生產一旦有確診數達門檻，就要熔斷，」電子代工大廠高層指出，熔斷單位的停工，零件少一個都會影響整機供應。

宏碁（2353）共同營運長黃資婷指出，宏碁盤點過至少在上海有100家零件供應商，雖然開始5月復工，但要將產能回升到100%還要時間，只能說每天都有進步，但要一點時間，個別廠商恢復有些花2周、有些被要求所以要4周，供應鏈復工不整齊，只能不斷調整。

黃資婷表示，產能是透過時間累積上來，因此恢復也需要時間，目前積極增加第二供應商、替代料因應，但沒有這麼容易，她舉例「螺絲很快，但電相關零件就很難」，而若找到的替代供應商也在大上海附近，則可能只是供貨相對好一點。

製造能量需時間拉升，市場景氣已因通膨、俄烏戰爭衝擊。華擎（3515）執行長許隆倫25日股東會後指出，俄烏戰爭使歐洲需求消退，4月業績下滑後，5月業績也差不多如此，消費產品買氣弱，需求復甦要兩季度，第3季雖會比本季加溫，但旺季效應難現，只能盼望第4季新品催動季節效應，全年主機板出貨持平。

避免重壓單一據點，品牌商大出走

中美貿易戰2018年開打，大陸世界工廠的角色仍難撼動，多數業者僅針對輸美產品移出生產，但2021與2022年兩波限電停工與封控措施，加上高漲的人力仲介費用，品牌大廠面對此局勢，分散製造據點的意志已加深。

「我們（宏碁）沒有一定要離開（大陸），但會要降低集中一處（製造）風險」黃資婷表示，宏碁現在除大陸，也在泰國、墨西哥、菲律賓、巴西、印度等國家有自己的組裝廠。

即便是在大陸製造，品牌廠商也出現訂單挪移，比方說宏碁顯示器在華東跟華南福清兩處生產，因為上海封控，宏碁也調整提升委由福清廠生產比率；先前蘋果Macbook在上海生產，因封控關係也傳將挪移到重慶製造。

集中生產已非成功方程式，蘋果傳出催促供應鏈加速越南與印度擴廠，伺服器大廠Supermicro執行長梁見後25日Computex國際記者會中，也透露未來幾年要挑戰3倍營運成長計畫，除荷蘭、美國跟台灣工廠，預告未來幾季度將再新增1至2處製造基地，這也是Supermicro多年來首度預告新增工廠據點。

工業電腦大廠研華（2395）在大陸昆山基地4月利用率僅3成，5月中已恢復100%製造，但除加深大陸晶片產品開發，也擴張海外製造能量，在北加州、歐洲Eindhoven及日本九州、韓國設廠，其中韓國正擴大規模購地改裝廠房中。

宏碁重啟製造，成本仍偏高

宏碁也透露重啟全球製造策略，只不過，是以CKD（全散裝料）運到當地組裝方式因應，主要的SMT產線與關鍵零件都仍在大陸代工大廠完成後，分成數個關鍵零件送至海外當地組裝，組裝據點有印度、菲律賓、印尼、泰國、澳洲等。

30年前在宏碁創辦人施振榮推動「速食式產銷模式」（Uniload），在全球成立39個組裝點，這也成為30年後宏碁重拾組裝能力的關鍵。

只不過，30年前宏碁是擔心零件庫存產生跌價，放手讓各地自主採購生產，提高成本競爭力，但30年後宏碁反而是集中採購，但各地組裝以符合各國的本地化關稅優惠補貼，純論成本未必比大陸製造有競爭力。

宏碁亞太區營運總部總經理侯知遠表示，印度要求25～50％在地化生產，故宏碁除掌握年產能50萬台桌上電腦工廠，也跟當地業者Dixon合資筆電組裝廠，年產能60～70萬台，由於宏碁是少數能符合在地化製造品牌，今年首季商用筆電也成長3倍，帶動印度首季業績創新高，且商用機比重拉高到7成。

印尼也鼓勵科技產品20～60％製造在地化，推動產品原產地認證（TKDN），達標者給予加分，這也成為國家政府或教育標案採購的依據，侯知遠表示，2021年下半，印尼的教育Chromebook標案就要求TKDN才能交貨，所以宏碁印尼組裝工廠也擴大產能達年產能20萬台因應。

過去兩年全球製造業加速分散，但並非沒有挑戰，中國供應鏈基礎建設非常完整，一座工廠能支援50萬人運作，但「東南亞（排除印度）合計6～7億人口，沒有一個地方可以完全替代。」和碩（4938）董事長童子賢說，大陸成為世界工廠也是經過10年發展讓供應鏈成熟完整化，其他國家要發展製造，最初3～5年肯定是最困難階段。