研華仍受缺料之苦 五月接單「有比較slow」

工業電腦研華（2395）今（26）日舉辦股東會，對於通膨的看法，綜合經營管理總經理陳清熙表示，現在看下半年還過早，目前看來一到四月接單還是非常旺，「但這個月比較slow、不過一個月不見得準」，主因是五月因中國大陸有長假影響。

由於研華歐洲營收占比不小，對於戰爭的看法，對此研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，戰爭對歐洲沒有影響。主因是2014年爆發克里米亞危機之後，2015年其實對不少企業都降低對俄羅斯的經營往來。烏克蘭則是有很多歐洲公司去設點。據悉，的確是有些廠商供應鏈是在烏克蘭，但這沒辦法避免，研華歐洲前四個月是沒有受到影響。

研華昆山廠已在五月中百分之百全產能生產，但張家豪也強調，現在還是有在缺料，約十個主要重要料件「牽扯滿多的，包含電源IC等」，會積極客戶協調、改料，讓客戶承認新的用料。

研華今日股東會通過盈餘分派案，每股配發現金股利8元，維持75%高配發率。

今日股東會上，有股東詢問，年初到四月底增加將近30億元的庫存，應該如何解決？對此陳清熙表示，庫存偏高是因為早買了、買多很多料，主因是過去一年原物料漲得很兇，所以大家都卯起來買。早買的部分，因為我們接單很好，所以製造同仁希望我們先買好備用，但因後來研華產能趕不上來，這部分很容易調整。

他預估，整體存貨預估第三季會開始下降，今年底目標回到去年底的數字，明年希望存貨週轉天數會回到二位數。

有股東詢問研華多年的股利政策，未來的盈餘配發率政策為何？對此研華董事長劉克振表示，75%高配發率已經執行十年，資本支出不多、一年十億元之內，除了有時候蓋房子、剩下的資本支出不多。他表示，我們現金流還不錯、發股利還不用跟銀行借款。但今年沒有辦法了，今年要發60億元的現金股利，但因為長短缺料所以我們庫存水位很高、而且不太正常，現在超過120天。但製造主管跟我說年底有機會回到110天以下、甚至100天，所以八月發股利就要跟銀行借款了，劉克振強調，我們董事會討論未來股利政策，還是維持輕資產經營模式。