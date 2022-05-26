彩晶今日股東會 通過配發1元現金股利

彩晶（6116）今（26）日舉行股東常會，通過盈餘分配案，每股將配發1元現金股利；及擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股的籌資備案。

彩晶去(2021)年稅後純益82.89億元，年大增115%；每股稅後純益（EPS）為 2.75元。

彩晶今年首季合併營收49.56億元，季減6%。營業毛利為7.48億元，營業利益為2.94億元，稅後純損4.29億元，每股虧損為0.15元。

彩晶今年首季本業營運轉佳，但因業外認列中光電（5371）股價下跌，致單季虧損。彩晶董事會今年2月24日原決議，將加碼增持中光電持股。由彩晶及旗下持股100%投資公司擬取得中光電普通股，交易總金額擬以不超過25億元。

彩晶董事會5月23日考量因應國際經濟情勢及策略，決議廢止上述增持中光電持股案。彩晶表示，這項決議對公司財務業務，無重大影響。

彩晶第1季底每股淨值約為17.25元。季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨損率分別為15%，6%，19%及-9%。