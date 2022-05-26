快訊

美CDC研究：五分之一成年確診者患「長新冠」 影響多種器官

胸悶以為染新冠…昏迷竟是心肌梗塞 醫師教分辨二者最大不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩晶今日股東會 通過配發1元現金股利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
彩晶26日舉行股東常會，由董事長焦佑麒主持。 彩晶／提供
彩晶26日舉行股東常會，由董事長焦佑麒主持。 彩晶／提供

彩晶（6116）今（26）日舉行股東常會，通過盈餘分配案，每股將配發1元現金股利；及擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股的籌資備案。

彩晶去(2021)年稅後純益82.89億元，年大增115%；每股稅後純益（EPS）為 2.75元。

彩晶今年首季合併營收49.56億元，季減6%。營業毛利為7.48億元，營業利益為2.94億元，稅後純損4.29億元，每股虧損為0.15元。

彩晶今年首季本業營運轉佳，但因業外認列中光電（5371）股價下跌，致單季虧損。彩晶董事會今年2月24日原決議，將加碼增持中光電持股。由彩晶及旗下持股100%投資公司擬取得中光電普通股，交易總金額擬以不超過25億元。

彩晶董事會5月23日考量因應國際經濟情勢及策略，決議廢止上述增持中光電持股案。彩晶表示，這項決議對公司財務業務，無重大影響。

彩晶第1季底每股淨值約為17.25元。季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨損率分別為15%，6%，19%及-9%。

彩晶 中光電

延伸閱讀

中租前四月EPS 6.49元 創高

5/23【早晨財經速解讀】富邦金Q1投報率創高EPS卻下滑、特斯拉股價腰斬…熊市才開始？

中國駐烏使館：公民應準備緊急避險

私募資產力捧ESG 法人籲留意三差異

相關新聞

iPhone新機延誤 鴻海急救援

日經新聞昨（25）日報導，大陸封控導致蘋果今年發表的四款iPhone 14系列新機當中，至少有一款的開發時程落後，並傳出...

美光攜台廠 強攻記憶體

全球第三大DRAM廠美光資深副總裁暨策略長摩爾（David Moore）昨（25）日表示，看好5G手機滲透率增加，加上自...

NCC管制OTT 喊盜版就斷網

國家通訊傳播委員會（NCC）研擬網際網路視聽服務法草案，要納管提供網際網路視聽服務等OTT業者（如Netflix、LIN...

彩晶今日股東會 通過配發1元現金股利

彩晶（6116）今（26）日舉行股東常會，通過盈餘分配案，每股將配發1元現金股利；及擬以私募方式或公開發行方式擇一或搭配...

陸封控 影響電子業恐逾一年

通膨高升、俄烏戰爭、中國大陸封控成為全球總體經濟三大黑天鵝，不僅讓全球消費性電子市場拉警報，就連供應鏈上下游也颳起陣陣寒...

美光導入先進製程 深化在台投資

美光持續攜手台灣協力廠搶食記憶體市場商機之餘，同步強化在台投資。美光總裁暨執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。