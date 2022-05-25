台達電拉高防疫 股東出席股東會須配合快篩

台達電（2308）25日以重訊公告，為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，如欲親臨公司6月14日召開股東常會的股東，入場前請配合進行快篩或出示二日內PCR陰性證明。

台達電表示，該建議措施為維護股東健康之舉，不影響股東參與股東會權益。

國內疫情嚴峻，加上6月進入股東會旺季，不少公司紛紛拉高防疫層級，避免股東會淪為防疫破口，即將於26日召開股東會的安控廠奇偶（3356）率先開出第一槍，於5月9日以重訊公告，為維護股東健康權益與控制群聚與傳播風險，要求參加實體股東會的股東，必須攜帶疫苗接種紀錄（小黃卡、數位憑證）或當日快篩陰性證明供工作人員檢視。

奇偶說明，以重訊公布要求出席股東出具小黃卡或當日快篩證明並無強制力，宣誓意義較大；由於近期疫情嚴峻，股東會也是群聚行為，為顧及股東安全，會場除了保持防疫距離之外，也希望出席股東出示小黃卡接種紀錄或當日快篩陰性證明，保護自己也保護別人。

奇偶強調，有些人礙於體質或其他個人因素，不是所有人都可以打滿三劑疫苗，公司在股東會當日也沒有準備快篩劑供股東使用證明，如果當日出席股東無法提供三劑疫苗的小黃卡或快篩陰性證明，公司會另外備妥其他會議室，讓股東也可以順利出席股東會。