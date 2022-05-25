搶攻低軌衛星商機 經濟部：已有台廠打入國際供應鏈

根據美國衛星產業協會（SIA）統計，2020年全球衛星產業產值達2706億美元，而TrendForce調查亦顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2,950億美元，年成長為3.3%。經濟部今（25）日表示，此波衛星商機，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，經濟部工業局今舉辦「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，特別邀請本次參與國際衛星展SATELLITE 2022的六家業者，現身暢談參與全球最大衛星盛會之第一手觀察。

工業局表示，今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心首次攜手集結九家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短三天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪。

藉由政府統籌台灣館，展示內容亦由以往通訊元件，擴展至衛星端的控制系統、通訊與遙測酬載次系統、各式地面端的用戶終端設備系統整合、以及下世代的通訊關鍵模組與元件；今年透過數十項衛星通訊產品，展現台灣在衛星產業的最新研發成果，讓世界看見台灣。預計明年更將擴大參展規劃，讓更多台灣企業在世界舞台發光發熱。

工業局指出，今日參與分享沙龍的業者，包括：稜研科技、創未來科技、耀登科技（3138）、鐳洋科技、昇達科技（3491）、芳興科技，分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。

在衛星天線研發製造部分，與會業者表示，隨著B5G/6G通訊時代來臨，新興應用如自動駕駛、海事、航空與物聯網、通訊需求不斷成長，低軌衛星的全球無縫隙覆蓋特性，結合5G高速寬頻通訊，將是全球通訊的發展趨勢。為因應不同的場域通訊需求，台廠正開發各類型相位陣列天線，希望藉以滿足國際大廠需要。

稜研科技表示，衛星展主流仍是傳統碟型天線，但平板陣列天線卻受到全場矚目，非常多傳統天線商來詢問台灣業者，該公司在衛星展首度公開全球最大的商用/國防用低溫共燒陶瓷Ka頻段陣列天線。創未來科技指出，電子掃描相控陣列雷達技術在衛星與無人機的重要性，該公司並感謝工業局研發補助計畫，現正開發車用薄型玻璃平板衛星天線，未來量產成功將可大幅降低天線成本。而躍登科技則觀察到台灣企業在衛星展特別受到國際商歡迎，主要是彈性製造、地緣關係與安全性優勢，低軌衛星通訊成長需求龐大，公司也正在進行地面接收終端設備與相關系統軟體之開發。

另一家鐳洋科技表示，面對國際競爭，打團體戰非常重要，也感謝政府規劃台灣形象館，對台廠非常重要，在衛星展也獲得國際廠的認同，鐳洋特別感謝工業局主題式研發補助，正集結業者共同開發地面終端設備。而國內少數具有太空飛行資深履歷的芳興科技表示，台灣擁有遠洋漁業優勢，海事通訊非常重要，芳興現已開發海事衛星終端設備，明年將規劃發射一顆商用立方衛星；昇達科則表示目前以衛星通訊多工器/收發器為主，地面站與衛星射頻元件是公司最主要研發重點。