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宏碁：現階段庫存水位高 電競、商務產品成長可期

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏碁看好電競、商務產品受通膨影響程度較低，今年成長可期。圖／報系資料照片
宏碁看好電競、商務產品受通膨影響程度較低，今年成長可期。圖／報系資料照片

通膨高升、俄烏戰爭、中國封控成為全球總體經濟三大黑天鵝，這也讓市場對於消費性電子產品今年銷售狀況保守以對；宏碁共同營運長高樹國今（24）日指出，現階段庫存水位確實較高，但電競、商務產品受到通膨的影響程度較低，今年成長可期。

新冠肺炎疫情今年已經進入第三年，而在前兩年，許多民眾為了因應遠距上班、上課，早已購入新款筆記型電腦，也因此，市場普遍認為，今年PC疫情紅利不再，產業獲利表現恐怕不若前兩年。

高樹國指出，面對大環境變化，宏碁的做法就是持續細分市場、敏捷反應客人所需，並在最快的時間將產品設計出來，他認為，這個會是PC廠的決勝關鍵。

受到全球總體經濟影響，消費性電子產品的庫存水位偏高，對於市場需求是消失、還是遞延，高樹國回應，這會因為個別產品而有所差異，但整體看來，後疫情時代，電競、商用產品會是剛需，受通膨的影響較低，電競、商用PC仍舊會是宏碁重要的成長力道來源。

近期的中國封城，對全球供應鏈產生不小衝擊，外界也關心是否會對宏碁帶來影響。

宏碁共同營運長黃資婷表指出，宏碁內部統計，目前在上海的IT零組件供應商至少有100家，雖然大上海區目前逐步解封，但是，整體產能要回到100%還需要一些時間，只能說每天都有進步。

過去兩年，供應鏈短缺、長短料問題不斷發生，黃資婷表示，雖然近期長短料不平衡的原因，主要是因為上海封控造成物流衝擊，與過去兩年長短料不平衡的原因略有不同，不過，供應鏈恢復仍需時間，也因此，宏碁選擇透過增加第二供應商、替代料源，以減少相關影響。

宏碁 疫情 通膨

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