宏碁靠一招 奪「印度製造」商用訂單

品牌宏碁（2353）積極搶攻亞太區各地的標案市場，亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今（25）日表示，宏碁子公司在印度、印尼設有自己的小型組裝廠外，另外在泰國、菲律賓、澳洲、台灣地區也有小型組裝廠，不僅為了當地需求，同時也可符合在地製造要求、爭取商用標案。

侯知遠說明，印度總理莫迪（Narendra Modi）五到六年前就開始宣傳印度製造，剛做總理時還派出國會議員、資通訊部長到台拜訪ODM廠，直到法令開始落地，各界也開始積極運作。

印度政府要求所有政府及教育相關標案25%到50%的產品，須由有「印度製造」認證品牌供應，在商用市場若達到此條件會相當具有優勢。侯知遠表示，宏碁在印度設立的桌機組裝廠已超過20年，去年與印度代工廠Dixon合作小量生產筆電，今年第1季已拿下不少「印度製造」商用訂單。

在宏碁集團創辦人施振榮曾提倡「世界工廠」概念下，除了印度之外，宏碁在印尼、泰國、菲律賓、澳洲、台灣等地區也有小型組裝廠，宏碁在早期營運的市場都設有工廠據點。

無獨有偶，除了印度推動之外，印尼這2年開始推動「產品原產地認證」（TKDN）。根據品牌廠在印尼當地製造比例，提供不同加分程度，宏碁去年擴大印尼組裝廠，爭取當地Chromebook筆電和教育標案訂單，「教育訂單非常多，都要拿到TKDN認證才能交貨」。

侯知遠說，印尼、印度都是為了望提供更多當地就業機會，提升經濟，因此推出這樣的政策，其他東南亞國家也開始評估是否跟進，會再密切觀察。