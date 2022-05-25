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中華資安國際 獲首屆Best Choice Award資安服務獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）旗下子公司中華資安國際今年首次參加台北國際電腦展Computex，中華資安國際的SOC服務更榮獲首屆「COMPUTEX Best Choice Award資安服務獎」。

COMPUTEX的Best Choice Award今年首度將資安服務與產品規劃獨立評選機制，藉以挖掘藉國內優質資安公司，結合COMPUTEX在國內外強大宣傳管道，協助國內優質資安產品及服務開拓國內外商機。

COMPUTEX Best Choice Award評鑑從服務流程與品質、專業技術能力、創新與前瞻性及國內外市場潛力等構面進行綜合評比，中華資安國際的SOC服務脫穎而出，主要的原因在於，SOC服務善用新科技，為提高SOC服務的可視性與精準度，將納管雲端、網路、端點的託管偵測應變服務(MDR)整合進入SOC，是國內唯一整合SOC與MDR服務的資安公司。

此外，為了協助客戶驗證SOC資安防禦及應變的有效性，中華資安國際表示，提供藍隊驗證服務(BAS)，確保客戶資安防護的有效性；在技術精進部分，團隊導入AI深度學習，並善用ISP網路威脅情資，提升惡意攻擊的偵測能力，更鼓勵團隊持續進修考取國際證照，以提供更優質的資安專業服務。對於中華資安國際提供的事前防禦檢測、事中監控應變、事後鑑識調查等全面性的資安專業高度肯定。

中華資安國際表示，SOC服務團隊具備優越的技術能量，從資安健診、紅隊檢測、監控應變、逆向工程、數位鑑識到技術研發，技術涵蓋完整且團隊能量充沛；團隊除了掌握最新跨國的病毒與惡意程式威脅情資，也對新型攻擊手法提供深入完整分析，更從重要的客戶場域與各項攻防演練，累積資安事件應處的經驗與技能，並導入AI/ML技術，自主研發多項自動化工具與預警系統，提升服務量能，並提供雲端化服務，因而獲得本次之殊榮。

中華資安國際指出，前瞻資安技術即使在疫情重創全球經濟的環境下，還能於逆境中交出漂亮成績，不僅為市佔第一的資安共契服務廠商，更將善用Best Choice Award的優勢管道進軍國際，將資安專業服務與產品拓展至國際市場。

資安 雲端

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