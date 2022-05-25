美超微開啟新一輪公司擴張計畫 預料業務將有3倍成長

伺服器大廠美超微（Supermicro）今（24）日在台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI）舉辦一年一度CEO主題演講，創辦人暨執行長梁見後以「構建IT成長的基石」為題，解析IT市場產業趨勢，他認為，AI、5G、HPC伺服器、網際網路、自駕車、醫療將是接下來5-10年最具成長動力的六大領域，看好市場未來趨勢，美超微也將開啟新一輪公司擴張計畫，預估未來幾年美超微業務將會有3倍成長。

梁見後在今年的CEO主題演當中，介紹美超微最新款伺服器與儲存系統，同時，也探討AI、加速運算如何協助各產業提升效率，推進醫療照護、科學研究等領域的發展。

AI、雲端、邊緣運算、5G、元宇宙、區塊鏈都是科技界最關心的新技術發展，而這些技術應用都離不開伺服器，這也讓美超微訂下新一輪的公司擴張計畫。

梁見後指出，美超微新一輪的公司擴張計畫，將讓美超微業務在未來幾年成長3倍，過去兩年，台灣產能已經增加了1倍，為了進一步拓展生產規模，美超微近期計畫在海外增建更多廠區，支援全球在地生產需求。

受到新冠肺炎、中國封城等總體經濟因素影響，全球供應鏈都面臨原料短缺、長短料等問題，梁見後說，「大家都有受到影響，我們也在其中。不過，我們採用模組化作法，可以使用庫存零件、機櫃、以及雲端系統來達成多樣用途，減輕供應鏈的挑戰。」他也預估，供應鏈缺料狀況可能還會持續好幾個月，他期待供應鏈短缺問題能夠盡早落幕。