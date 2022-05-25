日月光環境技術研究合作 儲備永續量能提升產業競爭力

日月光集團（3711）擴大台灣先進封測布局，更持續耕耘與扎根企業社會責任，致力於發展全方位的綠色概念。日月光集團今日表示，旗下日月光半導體高雄廠透過與大專院校產學環境技術研究七年的合作，彙集各面向資源蓄積豐沛能量，致力將環保、永續理念融入每個製程環節，落實永續製造的經營目標。

日月光表示，第七屆環境技術研究，與中山大學、台灣大學、成功大學，以及高雄科技大學合作，共同執行七項專案，投入汙染防治、循環再生與永續指標三面向的研究，承諾持續提升資源循環再利用及減少溫室氣體、廢水排放、廢棄物產生及化學品使用，以保護生態及促進環境永續。

面對自然資源的枯竭與氣候變遷造成的極端氣候威脅，日月光持續擴大產能，用水需求相對地提升，維持穩定的水資源是重要的關鍵之一，為了提升廠區處理廢水效能，透過最佳化操作模式建立，降低汙泥量產生，讓廢水處理系統達到經濟模式與環保的運轉，在另一方面也探討自行處理廢液的可行性，目前坊間的處理廠量能仍顯不足，高雄廠秉持環境友善的理念，以不同的技術模式評估製程的最佳解決方案，研究符合廠內可自行處理的負荷能力建議。而國內積極推動產業再生水使用，本次也就印刷電路板處理後廢水在回收系統的設計，與再生水供水水質可行性的探討，期待讓台灣水資源可有更具價值的應用。

在空汙的部分，比較廠內不同廠區的特定製程於各單元物料投入產生的廢氣，研究使用不同的處理設備，其處理效率的差異，比如使用洗滌塔及活性碳與冷凝器再經RRTO的吸附冷凝效果比較，針對不同的處理需求，拆以單項設備的評估並提供使用最佳化建議，規劃最適的處理流程與操作維運管理，結果將導入新建廠區規劃，並分享予同業使用，做為未來精進優化的參考依據。

掌握物質流是循環經濟的核心，專案以物質流探討提高製程的原物料使用效率，並減少廢棄物與污染控制，有效管控不必要的浪費及耗損。本次研究以高雄廠與台灣封測產業鏈分別建立評估指標，首先以物料的材質、使用回收性等項目製作循環物料評估，提供廠內檢視，並從高雄廠的製程站點、各棟別以及全廠區盤查循環經濟熱點，透過研究評估提供改善建議；而針對封測產業，以永續重點趨勢，結合物質流、生命週期評估及國際永續指標等工具，從產品能資源方向探討，建置一套適用於台灣封測產業鏈的循環度評估指標，共同翻轉產業，促成企業兼顧經營獲利及環保永續發展。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春表示，現今永續力當道，日月光致力從源頭開始改變，將環保永續理念導入納入製程改善及新產品開發，比如於產品設計階段，就必須考量能資源的循環與溫室氣體、廢棄物及廢水等排放，提供減少污染與廢棄物的綠色製造服務，結合企業綠色思維及永續策略，以友善環境、生態保育的概念，推動智能創新轉型，於企業經營與自然環境間，取得平衡與永續，創造更美好的社會。