光程研創推出首創非侵入式、無閃光生理訊號感測器

光學感測器廠光程研創(Artilux)，今日宣布該公司今年參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），首次展出數款業界獨創的新品，包括可內建於TWS耳機的生理訊號感測器，推動穿戴裝置在數位健康的新應用；另外還包括結合RGB及多光譜(NIR和SWIR)的影像暨深度3D攝像器，切入數位金融安全，智慧農業與食品檢測系統、及蓄勢待發的元宇宙產業鏈。

光程研創表示，今年公司參加台北國際電腦展實體展，且全系列產品首度齊發，包括Foresee車用光達、Aware光感測、Connect光通訊、Explore光成像等技術應用在COMPUTEX 2022正式亮相。

光程研創表示，該公司的CMOS SWIR光學技術與擁有多項獨家專利的鍺矽（GeSi）半導體技術，落實在光通訊、光感測、光成像與光達的下一世代創新場域，並期待與整個生態圈的夥伴創造出更多融入日常生活的情境應用。

光程研創執行長陳書履表示，對光程研創來說，這次展現的不只是CMOS SWIR光學技術引領的產品應用概念，更是落實團隊多年來的理念，即藉由全面性的半導體技術革新來幫助人們實現更便利的生活。

展望未來，陳書履指出，光程研創深耕多年的光子技術，無論是自有產品、或是與夥伴、客戶合作所內建光程研創技術形式的產品及服務，皆能全面地走入人們日常生活中。