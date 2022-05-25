日月光環境技術研究合作 儲備永續量能提升產業競爭力

永續浪潮方興未艾，ESG成為企業競爭力的關鍵，日月光（3711）今（25）日宣布，擴大台灣先進封測布局的同時，更持續耕耘與扎根企業社會責任，致力於發展全方位的綠色概念。

高雄廠透過與大專院校產學環境技術研究七年的合作，彙集各面向資源蓄積豐沛能量，致力將環保、永續理念融入每個製程環節，落實永續製造的經營目標。

日月光第七屆環境技術研究，與中山大學、台灣大學、成功大學，以及高雄科技大學合作，共同執行七項專案，投入污染防治、循環再生與永續指標三面向的研究，承諾持續提升資源循環再利用及減少溫室氣體、廢水排放、廢棄物產生及化學品使用，以保護生態及促進環境永續。

面對自然資源的枯竭與氣候變遷造成的極端氣候威脅，日月光持續擴大產能，用水需求相對地提升，維持穩定的水資源是重要的關鍵之一，為了提升廠區處理廢水效能，透過最佳化操作模式建立，降低汙泥量產生，讓廢水處理系統達到經濟模式與環保的運轉。

另一方面也探討自行處理廢液的可行性，目前坊間的處理廠量能仍顯不足，高雄廠秉持環境友善的理念，以不同的技術模式評估製程的最佳解決方案，研究符合廠內可自行處理的負荷能力建議。

國內積極推動產業再生水使用，本次也就印刷電路板處理後廢水在回收系統的設計，與再生水供水水質可行性的探討，期待讓台灣水資源可有更具價值的應用。