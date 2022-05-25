英飛凌推高整合度可擴充WLC無線充電平台

無線充電市場近來加速成長，越來越多應用加入無線充電的功能，為了協助設計人員克服現今無線電力傳輸設計挑戰以及回應關鍵應用的要求，英飛凌科技股份有限公司宣布推出 WLC1115 發射端控制 IC，是採用電感式無線充電的 WLC 系列控制器第一款產品。

英飛凌表示，同時提供一款包含 WLC1115，通過 Qi v1.3.2 認證的 MP A11 電力傳輸器參考解決方案，適用於多種應用，包含智慧型手機充電器、智慧音箱、電腦擴充座、螢幕支架以及工業或醫療配件。

英飛凌有線連接解決方案產品線資深副總裁暨總經理 Ajay Srikrishna 表示，WLC1115 發射端控制器 IC 和無線充電配套參考設計是需求符合最新 Qi 標準的各種消費性產品和工業應用的理想選擇。隨著電感式無線充電標準的發展，我們的可編程解決方案將提供可擴展至更高功率設計的靈活性，讓 OEM 在實現差異化功能的同時，還能保持與 Qi 兼容。

英飛凌說， WLC1115 為高度整合、符合 Qi 標準且可完全編程的 15 W 發射端控制器 IC，用於無線充電解決方案，它包含了 USB-PD/PPS 汲極、DC/DC 控制器、DC/D C閘極驅動器、全橋式逆變器、感測周邊以及可編程快閃記憶體。

英飛凌表示，WLC1115 支援寬廣的輸入電壓範圍（從 4.5 V 至 24 V）、多路徑電壓與電流型 ASK 解調功能。此外，該控制器還具備整合式可編程高側電流感應放大器，以及透過 Q-factor、諧振頻率和功率損耗進行的適應性異物偵測（FOD）功能。此外，也提供可編程設計的 UVLO、OVP、OCP 和 OTP 等全面防護。