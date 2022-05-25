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宏碁看供應鏈：上海多數廠已生產 回到百分百還需要時間

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
宏碁共同營運長黃資婷表示，中國大陸封城需要時間回復，以今天來說「開放還蠻快的」。路透社
宏碁共同營運長黃資婷表示，中國大陸封城需要時間回復，以今天來說「開放還蠻快的」。路透社

宏碁（2353）今（25）日舉辦全球營運暨亞太業務分享會，宏碁共同營運長黃資婷表示，中國大陸封城需要時間回復，以今天來說「開放還蠻快的」，上海大部分廠已經開始在生產，但是回到百分百產能還需要一點時間，「現在比較大問題，有個廠商跑很快、有的比較慢，不太整齊」。

對此宏碁共同營運長高樹國表示，現在庫存的確略高，但對於庫存何時可以回健康水位，他表示，這部分會每天努力，尤其現在大環境不友善，才是顯現真功夫的時候。高樹國指出，打仗、上海封控、通膨這三大原因都會造成庫存增加。

對於媒體詢問，需求是遞延還是不見？高樹國指出，要看不同產品線，有些是消息、有些是遞延。但他也強調，電競、商務產品被通膨影響比例比較低，尤其商用是剛需，「雖然也有可能本來願意買貴的、變成買比較便宜的」。電競部分，他強調也沒有看到因為通膨而導致數量減少，「且宏碁看到本身ASP是在上揚」，商用、電競產品是可以減銷掉通膨帶來的阻力。

有媒體的擔心現在海上漂的產品，會不會到港、上架後屆時消費者就不想買了？高樹國說明，但是現在因為上海封控一堆貨出不去，隨著回到後疫情時代，其實就是回到疫情前，趕快把弱的補起來。

宏碁 通膨 電競 上海 疫情

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