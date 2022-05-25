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美光：再挹注2億美元扶植深度技術新創公司

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

美光科技（Nasdaq：MU）今（25）日宣布其創投團隊「美光創投 – Micron Venture」將注資第二輪基金 2 億美元於扶植深度技術（deep tech）領域的新創公司，同時為彰顯美光追求多元平等包容（DEI）的承諾，第二階段基金將有 20% 的投資資本鎖定由女性及其他少數族群所領導的新創公司。

自成立以來，美光創投已投資 25 家新創公司，不僅創造了強勁的財務報酬，也扶植出數家獨角獸公司。美光創投加速了廣泛的技術創新，包括 AI 輔助製造生產、終端邊緣安全性和自動駕駛汽車開發。

美光企業發展副總裁 Rene Hartner 表示，投資新創公司讓美光得以深入了解各種創新技術，並從不同角度獲得顛覆性的全新思維。要打造未來，就必須透過多元想法處理全世界最亟待解決的問題，而資助深度技術社群將可推動創新，並協助美光開啟通往新市場機會的大門。

Multiscale 共同創辦人暨執行長 Vasu Kalidindi 表示，美光直接支持 Multiscale 實現願景，使材料的發現與製程能夠最佳化，與美光合作使我們能夠創建一個先進的材料創新平台。運用美光的實際使用案例，我們能夠快速失敗、修正方向，或者快速找出有效策略 — 這一切都有助加速學習過程。

Iterative Scopes 創辦人暨執行長 Jonathan Ng 表示，本公司一路走來跌跌撞撞有起有落，美光始終大力支持我們，在疫情搗亂期間也不例外。二輪注資證明，對我們這類專注在各自領域打造突破創新的公司來說，美光是我們絕佳的長期夥伴。

美光表示，第一輪基金中將 25% 投資資本提供給少數族群所領導的新創公司，遠超過美光原先 20% 的目標。同時，美光創投也投資致力於為市場帶來新綠色技術的新創公司，期許其可協助加速美光在永續發展計畫的未來進展。

美光強調，也與創新者合作，提供支援與基礎設施，加快他們在市場成功的腳步。除了預期的未來財務報酬外，美光並從中獲得多項營運策略優勢，例如加速採用 AI 以降低製造成本、與雲端服務供應商合作以強化其產品上市能力，並進一步加強美光在全球汽車產業價值鏈中的關鍵地位。

美光 創投

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