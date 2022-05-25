微星智慧機器人 助COMPUTEX展場防疫消毒

台北國際電腦展開展，微星（2377）除了在線上推出備受全球電競玩家、內容創作者以及商務人士喜愛的新品外，同時也展出高度客制化的伺服器、工業電腦、機器人及車用電子產品，提供客戶最完整的AIoT解決方案。另外，MSI微星科技獲得醫療院所實證的AMR-AI-PJ-UVGI Robot智能防疫消毒機器人，不但在今年COMPUTEX 2022 Best Choice年度大獎勇奪「類別獎」，更實際應用在展場中擔任消毒工作，守護進出人員的安全。

「擁有三十五年以上研發實力的MSI微星科技一直是資通訊產業的領導者。我們從日新月異的AIoT科技中汲取最精華的新知，充份了解企業客戶的實際需求，運用我們的一線經驗及自有生產據點，以最快的速度提供符合客戶的整合方案。」MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示。

今年參展的AIoT解決方案及產品： AMR-AI-PJ-UVGI智能防疫消毒機器人 獲Texcell驗證 有效抑制新冠病毒。MSI微星科技的智能防疫消毒機器人，獲法國研究機構Texcell驗證，能在30秒內有效抑制新型SARS-COV-2病毒。主動式AI空氣切換殺菌功能和表面消毒保護機制，聲光相互提示，實現人機安全共存、相互協作。

具有253.7nm波長UVGI紫外線殺菌燈，可對空氣中的病原體、黴菌、病毒、細菌等微生物進行消毒，通過UVGI光照射直接破壞分解，最終釋放無病菌、微生物淨化空氣，實現空氣的全面淨化。採用新一代LDS模塊和Intel® 實感™景深攝影機，透過計算複雜數據，進行自識別地圖測量、智能路線規劃、精確地理標記和現場環境實時分析，輕鬆避開障礙物，實現完全自主導航！

MS-Bravo車用邊緣運算系統 應用於AIoT智能車隊管理。MS-Bravo邊緣運算系統，專為AIoT智能車隊管理設計，是蒐集車輛影像及位置資訊，並提供即時分析的中控平台。搭載2個M.2介面的AI模組，每個模組包括2個 Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU具備1TOPS的專用神經網絡計算能力，提供靈活的AI推理解決方案。

具有LTE和Wi-Fi模組用於無線更新和數據傳輸，/亦配備有藍牙系統可連接至行動裝置，以及用於位置測量的GPS。可在8~36V DC供電，於-40~+80°C溫度環境下運作，已通過IPX2滲透測試，以限制液體或其他物體進入外殼。

MS-9B17嵌入式工業電腦 採用Intel® IOTG Atom™ E3950 寬溫處理器：MS-9B17搭載Intel® IOTG Atom™ E3950寬溫處理器及寬壓設計，應用於各類電動車、卡車、巴士及堆高機等相關運輸的車載資通系統。透過PoE連接智慧安全駕駛監控系統提升行駛安全，同時減少人為失誤還可做路線規劃、遠端連絡中控系統等使用。