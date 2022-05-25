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高通看手機市況 5G滲透率仍增長

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

針對目前手機市況，高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian與媒體線上會晤時表示，確實現在有些干擾因素，如疫情等，但可預期5G的滲透率仍會不斷增長，有許多業者持續開發相關應用與服務，所以5G手機仍會有一定需求。整體智慧型手機市場也依然有很強的成長動力，即使現在情況似乎有些趨緩，但未來應當還是會回到成長態勢。

Alex Katouzian也強調，未來智慧邊緣連網裝置可能會有數十億個，高通將是當中的市場領導者，希望能持續促進相關創新，而該公司的驍龍系列晶片，一直都是安卓系統頂級體驗的代名詞，會出現在手機、PC或延展實境（XR）、穿戴裝置上，不但成長動能強勁，產品藍圖也非常清楚且強大。

另外，高通已經推出Wi-Fi 7解決方案，該公司也強調，其Wi-Fi 7晶片已經送樣給客戶，預計今年底就會有相關搭載產品推出，明年進一步放量。外界認為，由其公布的時程看來，似乎比搭載競爭對手聯發科Wi-Fi 7晶片的終端裝置，面市時間要稍微早一些。

高通也推估，Wi-Fi 7推出後，最早於2023年，晚則2024年，相關市場滲透率將可達一成以上。

智慧型手機 高通 Wi-Fi

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