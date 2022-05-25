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輝達台北國際電腦展大秀實力 攜手台廠搶商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）在台北國際電腦展大秀實力，搶攻伺服器應用商機，宣布有多家台廠將推出搭載其Grace CPU超級晶片與Grace Hopper GPU超級晶片的系統，可應用處理包括數位孿生(Digital Twin)、人工智慧(AI)、高效能運算、雲端繪圖及遊戲等領域。

包括華碩（2357）、富士康工業互聯網、技嘉（2376）、雲達科技、緯穎（6669），以及美超微 (Supermicro) 等業者，預計將從2023年上半，開始推出數十款相關伺服器。輝達強調，搭載Grace的系統支援x86與Arm架構，可提高資料中心的運作效能與效率。

輝達超大規模與高效能運算部門副總裁Ian Buck表示，市場上出現一種全新型態的資料中心，即處理與提煉巨量資料，以產出智慧的AI工廠，而該公司正與台灣的夥伴密切合作，共同打造推動這項轉變的系統。由合作夥伴推出並搭載 Grace 超級晶片的全新系統，將把加速運算的強大實力，帶進全球嶄新的市場與產業中。

另外，輝達提到，全球有超過30家技術合作夥伴，在台北國際電腦展中宣布推出首批採用輝達Jetson AGX Orin 技術的系統產品。共有超過10家台灣的攝影機、感測器與硬體供應商將推出用於邊緣人工智慧、智慧聯網 (AIoT)、機器人與嵌入式的應用。

輝達指出，全新Jetson AGX Orin生產模組將用於支援發展新一代機器人與邊緣AI應用，可為邊緣AI提供伺服器等級的運算效能，預計將於7月上市。其在台灣的合作夥伴包括研揚（6579）、凌華（6166）、研華（2395）、圓剛（2417）、艾訊（3088）等。

同時，輝達也宣布推出液體冷卻式 GPU，標榜其A100 PCIe GPU是主流伺服器系列 GPU中的首款液冷式產品，可滿足客戶對高效能、碳中和資料中心的需求。該公司指出，液冷技術是該公司GPU加速運算技術發展的下一步，它在AI推論與高效能運算的效能表現，較CPU高出20倍。

輝達提到，液冷系統可在封閉系統中循環少量液體，將重點著重於排除關鍵的熱點。若將所有全球運行AI及高效能運算的純CPU伺服器轉換成GPU加速系統，每年將可省下高達11兆瓦特小時的能源，相當於省下一年150萬個家庭所消耗的能源。

輝達現正提供上述GPU的樣品給客戶，預計將於今年夏季正式上市。該公司說，至少有超過10家系統製造商計畫於今年下半年，將這些GPU導入到產品線，包括華碩、富士康工業互聯網、英業達（2356）、雲達科技、浪潮、美超微、緯穎等。

輝達 GPU

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