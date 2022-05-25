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消費需求走弱及價格續跌 第1季NAND Flash營收衰退3.0%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

集邦科技今日發布統計，隨儲存型快閃記憶體（NAND Flash）原廠積極移轉產能向128層邁進，市場轉向供過於求，導致本季NAND型記憶體合約價下跌，其中以消費級產品跌幅較為明顯，連帶使2022年第1季NAND Flash位元出貨量，以及平均銷售單價分別下跌0.5%、2.3%，整體產業營收季減3.0%，達179.2億美元。

集邦科技指出，雖然需求端來自企業應用固態硬碟（SSD）採購訂單有所成長，但智慧型手機需求位元受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱，客戶端庫存明顯上升，故整體位元出貨量仍難抵跌勢。

集邦調查資料顯示，中國大陸智慧型手機備貨動能受淡季影響而略顯疲軟，但受鎧俠（Kioxia）、威騰電子（WDC）供應受阻影響，三星電子（Samsung）第1季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長，而企業級SSD則是在北美客戶單在3月份也有明顯回溫，整體位元出貨季增9%，平均銷售單價季減2%，第1季三星NAND Flash部分營收為63.2億美元，季增3.4%。

同樣受到中國大陸智慧型手機需求疲軟，拖累SK海力士（SK hynix）以行動裝置為產品主力出貨表現；Solidigm則在產能供應逐漸遠離缺料陰霾，本季大幅衝刺client SSD出貨，但兩家品牌合併出貨位元仍較前一季合併出貨位元衰退8.4%，平均銷售單價則同樣受季度合約價格下滑而衰退3%，第1季SK集團併NAND Flash營收季減10.7%，達32.3億美元。

鎧俠第1季企業級 SSD出貨持續成長，加上行動應用端衰退幅度較其他廠商輕微，因此整體位元出貨量約與上季持平。受惠於高單價產品出貨占比增加，平均銷售單價也與上季持平。考量匯率及汙染事件的損失影響後，第1季鎧俠營收為33.8億美元，季減4.5%。

威騰電子（WD）在汙染事件發生後，進而調漲部分產品價格，因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%，但位元出貨量則是受上述汙染事件壓抑，加上俄烏戰爭爆發後，零售端需求疲軟，位元出貨量衰退14%，影響其第一季NAND Flash營收季減14.4%，達22.4億美元。

在鎧俠（Kioxia）及威騰電子產能供應受限下，推升美光第1季client SSD訂單成長 ，位元出貨季增5%，平均銷售單價則大致與上季持平。分析其原因，除了wafer價格自二月反彈之外，美光企業級 SSD位元出貨也有明顯增長，帶動第1季NAND Flash營收達19.6億美元，季增4.2%。

回顧第1季，戰爭爆發及傳統淡季因素導致smartphone需求位元走弱，但在鎧俠（Kioxia）汙染事件後，供應吃緊使得NB及伺服器客戶積極採購避免SSD短缺，上述事件使得本季整體NAND Flash位元出貨與上一季度持平。

展望第2季，儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道，但由於北美地區大型資料中心主流容量持續轉向高容量8TB，推升enterprise SSD需求成長13%，第2季出貨規模有望再攀升。同時，在鎧俠（Kioxia）汙染事件帶動產品合約價上漲6%，在價漲量增的狀況下，預期第2季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。

NAND SSD NAND Flash

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