快訊

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市邁向5G新世代 亞旭電腦交通數據應用研發中心啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右三）等人聽取業者簡報5G相關運用。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（右三）等人聽取業者簡報5G相關運用。記者謝進盛／攝影

華碩集團旗下的亞旭電腦，在南科打造首座交通數據應用研發中心今揭牌，業者表示，透過5G垂直專網建置和應用驗證，將協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

這處交通數據應用研發中心，位於原來南科園區南瀛生技大樓，全大樓建置5G無線網路，費用約200萬元，將重點發展民生物聯網車聯網與企業專網等「三網」（民生物聯網、車聯網、企業專網）解決方案，與相關產業共同構思創新應用發展。

台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、市府經發局長陳凱凌、亞旭電腦董事長林成貴、台南市議員林志展等人上午受邀出席揭牌儀式。

黃偉哲表示，市府團隊持續協助傳統產業與後端服務業推動升級轉型，為協助業者利用5G相關技術與提升自主軟體研發能力，未來將持續關注5G網路應用與發展，透過5G垂直專網建置和應用驗證，協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

黃偉哲說，台南以台積電、聯電、ASML等國際知名大廠所屬半導體產業占總體造業7成，隨著半導體產業高速發展，南市與科技部攜手將沙崙及南科雙引擎分別規劃為「數據資料中心」及「數據聯網中心」，並在轄內重要據點展開5G相關的新創育成、研發關鍵技術引進、及實證場域建置等。

林成貴表示，「三網」在民生物聯網領域，將針對環境監測、防災、智慧農業、水資源管理等智能民生物聯應用，朝向提供合理成本且穩定數據通訊傳輸方向努力。

車聯網領域，全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，並客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，開發出車隊派遣管理等應用。

在企業專網領域，規劃以5G小基站、WiFi 6/6E EAP、藍芽Mesh等設備降低企業的建置成本，確保企業級智能應用能以低延遲、高頻寬無線化方式交換資訊，並透過專網環境穩定傳輸關鍵數據。

陳凱凌說，現場已建置全球最先進5G N79企業私有網路以及 WiFi 6 免執照新一代 WiFi 網路；此外，市府跟科技部合作，將 5G 核心網路放在南科國家機房，5G N79 天線可配合公部門各式應用創新，彈性移置到各場域，在第一線做創新研發實證實驗，期能發揮磁吸效應，吸引更多企業進駐。

亞旭電腦在南科南瀛研發大樓打造首座交通數據應用研發中心今揭牌。記者謝進盛／攝影
亞旭電腦在南科南瀛研發大樓打造首座交通數據應用研發中心今揭牌。記者謝進盛／攝影
亞旭電腦在南科南瀛研發大樓打造首座交通數據應用研發中心今揭牌。記者謝進盛／攝影
亞旭電腦在南科南瀛研發大樓打造首座交通數據應用研發中心今揭牌。記者謝進盛／攝影

5G 車聯網 物聯網

延伸閱讀

兒童BNT疫苗之亂髮夾彎 謝龍介批市府沒説實話

台南輝瑞兒童疫苗開打 黃偉哲：復課後入校施打

兒童疫苗首日預約施打 黃偉哲前往診所關切

台南BNT兒童疫苗入校政策反覆家長罵翻 黃偉哲：別急

相關新聞

三星5年大投資 專家：台積電晶圓代工龍頭地位穩固

三星（Samsung）集團計劃未來5年投資3560億美元，志在成為半導體、生物製藥等領域的領頭羊。產業專家認為，三星還是...

三星啟動大投資 追趕台積電

三星集團昨（24）日宣布，加碼未來五年資本支出至450兆韓元（約3,600億美元，逾新台幣10兆元），鎖定半導體、生醫與...

蘋果啟動「去中化」 台廠更穩了

蘋果啟動生產與零組件「去中化」，近期要求組裝廠擴大投資非大陸產能之際，再傳出將大陸面板龍頭京東方自iPhone OLED...

南市邁向5G新世代 亞旭電腦交通數據應用研發中心啟用

華碩集團旗下的亞旭電腦，在南科打造首座交通數據應用研發中心今揭牌，業者表示，透過5G垂直專網建置和應用驗證，將協助更多企...

美光第二輪注資2億美元創投基金 扶植深度技術新創公司

美商記憶體大廠美光今日宣布其創投團隊「美光創投 – Micron Venture」將注資第二輪基金 2 億美元於扶植深度...

四方安全對話聚焦半導體 王美花：台廠重視技術安全

美日印澳24日舉行「四方安全對話」峰會，4國將打造具競爭力的半導體市場，排除有疑慮的供應商。經濟部長王美花今天說，台灣企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。