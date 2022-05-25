南市邁向5G新世代 亞旭電腦交通數據應用研發中心啟用

華碩集團旗下的亞旭電腦，在南科打造首座交通數據應用研發中心今揭牌，業者表示，透過5G垂直專網建置和應用驗證，將協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

這處交通數據應用研發中心，位於原來南科園區南瀛生技大樓，全大樓建置5G無線網路，費用約200萬元，將重點發展民生物聯網、車聯網與企業專網等「三網」（民生物聯網、車聯網、企業專網）解決方案，與相關產業共同構思創新應用發展。

台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、市府經發局長陳凱凌、亞旭電腦董事長林成貴、台南市議員林志展等人上午受邀出席揭牌儀式。

黃偉哲表示，市府團隊持續協助傳統產業與後端服務業推動升級轉型，為協助業者利用5G相關技術與提升自主軟體研發能力，未來將持續關注5G網路應用與發展，透過5G垂直專網建置和應用驗證，協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。

黃偉哲說，台南以台積電、聯電、ASML等國際知名大廠所屬半導體產業占總體造業7成，隨著半導體產業高速發展，南市與科技部攜手將沙崙及南科雙引擎分別規劃為「數據資料中心」及「數據聯網中心」，並在轄內重要據點展開5G相關的新創育成、研發關鍵技術引進、及實證場域建置等。

林成貴表示，「三網」在民生物聯網領域，將針對環境監測、防災、智慧農業、水資源管理等智能民生物聯應用，朝向提供合理成本且穩定數據通訊傳輸方向努力。

車聯網領域，全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，並客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，開發出車隊派遣管理等應用。

在企業專網領域，規劃以5G小基站、WiFi 6/6E EAP、藍芽Mesh等設備降低企業的建置成本，確保企業級智能應用能以低延遲、高頻寬無線化方式交換資訊，並透過專網環境穩定傳輸關鍵數據。