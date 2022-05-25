南市邁向5G新世代 亞旭電腦交通數據應用研發中心啟用
華碩集團旗下的亞旭電腦，在南科打造首座交通數據應用研發中心今揭牌，業者表示，透過5G垂直專網建置和應用驗證，將協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。
這處交通數據應用研發中心，位於原來南科園區南瀛生技大樓，全大樓建置5G無線網路，費用約200萬元，將重點發展民生物聯網、車聯網與企業專網等「三網」（民生物聯網、車聯網、企業專網）解決方案，與相關產業共同構思創新應用發展。
台南市長黃偉哲、南科管理局長蘇振綱、市府經發局長陳凱凌、亞旭電腦董事長林成貴、台南市議員林志展等人上午受邀出席揭牌儀式。
黃偉哲表示，市府團隊持續協助傳統產業與後端服務業推動升級轉型，為協助業者利用5G相關技術與提升自主軟體研發能力，未來將持續關注5G網路應用與發展，透過5G垂直專網建置和應用驗證，協助更多企業在工業互聯網、智慧醫療、智慧交通及公共安全等領域取得先機。
黃偉哲說，台南以台積電、聯電、ASML等國際知名大廠所屬半導體產業占總體造業7成，隨著半導體產業高速發展，南市與科技部攜手將沙崙及南科雙引擎分別規劃為「數據資料中心」及「數據聯網中心」，並在轄內重要據點展開5G相關的新創育成、研發關鍵技術引進、及實證場域建置等。
林成貴表示，「三網」在民生物聯網領域，將針對環境監測、防災、智慧農業、水資源管理等智能民生物聯應用，朝向提供合理成本且穩定數據通訊傳輸方向努力。
車聯網領域，全面整合車輛動態、即時路況與行人安全，並客製後台路況分析、車流及人流監控與自動輔助駕駛等功能，開發出車隊派遣管理等應用。
在企業專網領域，規劃以5G小基站、WiFi 6/6E EAP、藍芽Mesh等設備降低企業的建置成本，確保企業級智能應用能以低延遲、高頻寬無線化方式交換資訊，並透過專網環境穩定傳輸關鍵數據。
陳凱凌說，現場已建置全球最先進5G N79企業私有網路以及 WiFi 6 免執照新一代 WiFi 網路；此外，市府跟科技部合作，將 5G 核心網路放在南科國家機房，5G N79 天線可配合公部門各式應用創新，彈性移置到各場域，在第一線做創新研發實證實驗，期能發揮磁吸效應，吸引更多企業進駐。
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