亞馬遜開放台灣用戶直購 內建Alexa的Echo系列智慧音箱

亞馬遜今（25）日宣布，台灣用戶可以直接從亞馬遜官方網站訂購Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。透過支援Spotify、本地新聞及廣播電台和豐富的在地實用知識等服務，語音助理Alexa將有更多用途，台灣用戶可以使用英語來操作Echo國際版和Echo Dot國際版智慧音箱。

Echo系列智慧音箱是完全為用戶量「聲」打造的揚聲器，隨時待命、無需手持，且快速無比。這些裝置搭載不斷升級的Alexa智慧服務，只要隨時發問，Alexa就能回答問題、報時，預報天氣、設置定時器和鬧鐘、播放音樂、控制家裡相容的燈具、打電話及發簡訊到親朋好友的Echo或Alexa App等等。而有了Echo的遠場語音控制，用戶即便在房間的另一端，也能完成上述所有操作。

Alexa國際總監Michele Butti表示，我們很高興能透過Amazon.com為台灣的顧客提供最新一代的Echo和Echo Dot國際版智慧音箱。除了持續致力優化Alexa的使用體驗，我們還增加符合台灣用戶需求的新功能，包括本地新聞與廣播電台、以及支援Spotify等等。最棒的是，由於Alexa服務透過雲端驅動，這些功能現在都可以在家中既有的裝置上使用。

Echo國際版採用球形設計和織物表面，裝置底部有一個明亮的LED燈環，可透過桌面反射增加能見度。而3.0英吋的低音揚聲器、雙輻射式高音揚聲器和杜比音效處理，也讓Echo智慧音箱具有優良的音質、清晰的高音、動態的中音和深沈的低音立體聲。

Echo還會自動感測空間的聲學條件，並對音頻播放進行微調，用戶只需點播喜歡的音樂，豐富、細緻的聲音就會自動根據空間進行調整。此外，Echo內建ZigBee智慧家庭中心，可以更快速、便利地進行智慧家電連線設置。

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