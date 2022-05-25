工研院AI人工智慧設備預診斷技術 協助日月光精準製造

高速、高智慧的檢測技術已是現代化產線高產能的關鍵，工研院研發「AI人工智慧設備預診斷技術」，已導入全球半導體封測龍頭日月光中壢廠協同合作，以最迅速的速度提供最佳參數，提升先進製程精準度與良率，搶攻全球2022年智慧生產與製造龐大商機。

經濟部工業局副組長呂正欽表示，在智慧工廠的趨勢下，許多半導體廠紛紛採用AI人工智慧與機器學習協助導入半導體製程，工業局在多年前就看到了智慧製造趨勢，積極以智能物聯網次系統發展計畫，協助業者導入物聯網或相關科技，希望能結合台灣半導體產業與系統業者，成功帶動國內電子產業跨入工業應用的智慧工廠次系統產品開發，進而建構完整的國產化自主元件自給率與IoT產業服務系統，讓生產更有效率。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰指出，在智慧工廠趨勢下，工研院「AI人工智慧設備預診斷技術」，有如產線上的智慧糾察隊，透過演算法進行深度學習，即可在產線直接判讀瑕疵，更可建立一套完整的資料庫，完整解決傳統人為檢查失誤或品質不均問題。該技術解決問題時間，可從30天縮短成1-5天，縮短超過50%，不但可提升半導體製程良率，未來可提升包括頻率元件生產製造廠、多晶模組微小化構裝製程廠、碳化矽晶圓檢測、AiP載板檢測、半導體先進封裝測試檢測等產線彈性化生產，在生產線即時監控與驗證，大幅提升產能與良率，促使產品在試量產階段即可提早上市。

2018 年日月光宣布AI人工智慧元年啟動，建立第一座智慧工廠，2020 年設置全球首座5G mmWave 企業專網智慧工廠，成功打造企業數位轉型，2021 年持續投入IAI工業人工智慧平台，日月光中壢廠凸塊製程廠，現更導入工研院的「AI人工智慧設備預診斷技術」進入高階先進製程，在既有的基礎下，讓製程更精準有效，讓製程更具彈性與自主性。