奇鋐攻研發 去年研發經費占營收比重5%

散熱大廠奇鋐（3017）專攻研發，110年度及109年度合併研究發展支出約為23.6億及19.3億元，約佔合併營收5%及4.86%。奇鋐指出，公司一向堅信只有研發能使公司永續經營並創造公司價值，對於各項新產品或新技術之投入不遺餘力，以擴大公司與同業之差異。奇鋐今（25）日股價勁揚逾8%。

法人表示，奇鋐伺服器、通訊終端拉貨動能轉強，第一季獲利年增38%，創同期新高，EPS 為2.11元。在英特爾、AMD新平台上市下，相關產品出貨將持續增溫。該公司今日股價表現搶眼，高點來到每股118.50元。

奇鋐將於6月17日召開今年度股東常會，董事長沈慶行在營業報告書中指出，以「成為散熱產業與機構產品的領導者」為指標，在既有各項應用產業中持續提高佔有率，並擴展在其他創新領域的應用，持續發揮公司的核心競爭力，把散熱產業與機構產品做好做滿，在各應用領域成為領導地位。持續為客戶創造長期價值，並成就客戶。

他指出，公司在各領域散熱都有均衡的發展，預期在全球通訊與伺服器等產業的持續成長下，本公司相關產品之出貨量與營收金額也能隨之成長。

沈慶行展望111年，隨著全球疫苗施打普及率提升，加上因疫情衍生的相關消費性需求褪去，全球筆電出貨總量預期將會緩步下降。全球伺服器市場將持續受惠於HPC、AI及邊緣運算等驅動力而持續成長。全球疫情會否再出現變化、塞港塞船及電子料件的缺料狀況，將會是重要的關鍵指標。公司同仁將團結一心，以戰戰兢兢的態度及克勤克業的努力精神續創佳績，以更具國際觀的永續思維持續成長。