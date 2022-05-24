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蘋果擴展零售店創意課程 新增台北等7城市

中央社／ 台北24日電

蘋果公司（Apple）今天宣布將擴大舉辦Today at Apple CreativeStudios課程，為年輕創意工作者提供機會，指定的蘋果零售店將舉辦專為當地社群打造的全新創意課程，包括台北。

蘋果在官網發文說明，今年Creative Studios課程將於納希維爾、邁阿密、柏林、米蘭、台北、東京、雪梨等7個新增城市推出，也將在芝加哥、華盛頓、紐約、倫敦、巴黎、曼谷、北京邁入第2年。

擴展後的Creative Studios課程提供橫跨各類藝術領域的職涯發展輔導、培訓和資源，包括App設計、Podcast製作、空間音訊製作和電影製作等全新課程。

去年有400多名年輕人參與Creative Studios課程，透過Apple TV、Apple Books和Apple Music展示參與者的藝術成果。

蘋果零售暨人力資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）表示，長期以來，蘋果零售店一直是展現在地藝術家才華的平台，蘋果的零售團隊協助支持社群發揮創造力，創造一個歡迎所有人的地方。

蘋果指出，台北和米蘭的Creative Studios將幫助導師與年輕設計師互相交流，探索身分認同，並思考如何設計、創造和推廣代表自己和社群的內容。台北的課程將創造一個安全空間，供年輕人透過創造力探索性別和身分認同。

此外，為慶祝今年6月的同志驕傲月，蘋果今天推出2款新的彩虹版錶帶及動態彩虹版錶面，支持全球LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群和平權運動。

根據蘋果官方資料，今年的彩虹版運動型錶環展現漸層色，並將pride一詞直接編織進錶帶。蘋果也將在影像社群平台Instagram推出新的Shot on iPhone驕傲主題影像活動，捕捉全球LGBTQ+社群中藝術家和人物的樣貌。

蘋果 Apple

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