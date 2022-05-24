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彭博：2023年性別平等指數資料遞交啟動

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

彭博宣布，即日起，企業可依據彭博性別申報框架，遞交性別相關資料，參與公司有望被列入 2023 年彭博性別平等指數（GEI）。遞交截止期限為9月30日， 參與此申報框架無須任何費用。

彭博指出，GEI 這個參考指數反映對職場性別平等承諾的上市公司之財務表現，協助大眾滿足其日益增加的對關鍵 ESG 因素透明度、標準化與績效表現之需求。去年有超過 550 家公司參與申報。

彭博性別平等申報框架讓企業能依據以下五個關鍵支柱，揭露其促進性別平等的積極倡議：領導階層及人才管道、薪資平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策及外部品牌。企業需要回答與關鍵主題相關的問題，例如人才管道管理、公司福利和薪資差距等衡量指標。

彭博指出，每年框架內容會不斷更新，以追蹤社會如何影響企業對多元化與包容性的重視程度。2023 年的框架新增更多探索性問題，以獲取有關種族、族裔及性傾向等多元交織性因素的更多資料。

彭博指出，企業視GEI 為重要的資源，利益關係人和投資人可藉此查看公司過去的績效表現，並對公司在包容性方面的進一步投資設定基準進行評估。所有參與的企業皆會獲得評估其進展的綜合記分卡。

蓋璞（GAP）執行長辛格爾（ Sonia Syngal ）指出，大家都應該能按照自己的意願獲得歸屬感，這個簡單的想法是蓋璞的核心，引領蓋璞的決策。對蓋璞來說，包容不是一個選項，而是企業的必須。

羅賓遜零售控股公司總裁暨執行長 Robina Gokongwei-Pe 指出，「我們參與彭博性別平等指數，不僅為利益關係人提供資料透明度，更能進一步檢視我們的組織，並且如何創造真正包容所有人的空間。」

彭博永續性金融解決方案全球負責人托瑞斯（ Patricia Torres ）表示，投資人期待公司在創造更平等公平的營運方式及工作場所上，都能取得真正的進展。每一年都有更多公司採用彭博的GEI 申報框架，因為能清晰記錄並展現企業在多元化與包容性的進步。

彭博 薪資

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