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全漢在電腦展秀醫療等五大應用 衝刺營收成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

台北電腦展（Computex）24日起一連展出四天，電源廠全漢（3015）此次展出大秀邊緣運算、醫療、智慧能源、電競和PD充電器等五大應用解決方案，衝刺營運成長，擴大市占。

全漢表示，今年推出的工業電腦電源，不僅適用於大型資料中心，也可應用於小型終端運算設備。這些新型電源在高功率密度設計中，具有體積小、智慧功能、高效電力輸送和防雷擊等特性。此外，全漢在邊緣運算應用領用電源，也提供客製化解決方案，滿足產業不斷變化的需求。

此外，全漢及旗下品牌普特擁有逾20年製造醫療電源的經驗，能為廣泛的終端醫療設備打造專屬電源產品，例如呼吸器、復健裝置、手術台、超音波成像設備、生化分析設備、眼科設備、口腔3D攝影及診斷設備等。

電源產品涵蓋適配器、基板電源、PC電源和具備電池備援功能的電源，功率範圍涵蓋18W到1100W，並可根據客戶場域需求，提供客製化服務。

為提供更優化的永續能源解決方案，全漢也積極投入混合式能源儲存系統搭配逆變器，也就是電池儲能系統的設計，其中，智慧能源解決方案以家用、商業辦公、大樓、工廠等應用領域為主，未來可預見的智慧能源解決方案產品計劃包括儲能系統、太陽能逆變器、電池模組、不斷電系統和電動載具電池充電器。

全漢表示，今年將導入更高技術的電源工藝技術，同時符合最新安全規範的解決方案，進一步拓展電競電腦電源市占。INTEL PSDG ATX3.0 符合2022 年最新的電源設計規範，包括CPU 12V電流配置、峰值負載要求等規格，全漢期待透過與Intel和AMD等市場領導者合作，結合雙方優勢，製造出具備最佳輸出功率的電源，以發揮最新處理器最大性能。

全漢累計今年前四月營收50.4億元，年減7%，主要受大陸封城衝擊影響，出貨遞延，今年第1季稅後純益1.33億元，年增1.5%，季減30.7%，為十年同期新高，每股純益 (EPS) 0.71元。

電池模組 電競

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