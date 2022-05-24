工業富聯強攻算力 首批搭載NVIDIA Grace CPU系統設計

隨著近年影音應用場景等比成長，支持其運作的算力需求亦日益增加。鴻海集團（2317）旗下在A股上市公司工業富聯（FII）今（24）日宣布將採用基於 NVIDIA HGX、OVX 和 CGX 系統設計的 NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Grace Hopper Superchip，以滿足高效能資料中心及邊緣運算等更高的算力需求。

NVIDIA Grace CPU是專為現代資料中心設計的突破性中央處理器，與當今領先的處理器相較，其提供最高性能、兩倍的內存容量和能效。它可以滿足需要高效能運算、數據分析、數字孿生、雲端遊戲等對運算能力具有嚴格要求之應用，透過性能、容量、能源效率和可配置性的再度提昇，為需要超大規模計算應用的相關服務，提供更佳資源。

Grace Hopper Superchip係將 NVIDIA Grace CPU 與基於 NVIDIA Hopper 架構的 GPU 配對，此一集成模組可服務於高效能運算和大規模 AI 應用程式。NVIDIA Grace Hopper性能強大，可將大至兆位元組運算的應用程式性能提高10倍，使科學家和研究人員能夠就世界上最複雜的問題，運用前所未有的解決方案尋求答案。

工業富聯亦將推出搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的新伺服器系統，該系統將在模組上使用NVLink-C2C和LPDDRX連接兩個CPU晶片，取消了傳統伺服器的DIMM插槽，大幅提高散熱效能，該系統也彈性支持額外的高性能PCIe卡和DC-SCM模組。工業富聯基於Grace Hopper Superchip所開發的伺服器，採用與Grace CPU 伺服器共用機箱的嶄新設計，可同步產生更具效益的機箱內部空間運用，提供客戶更彈性的PCIe 配置選擇及保留水冷散熱選項。