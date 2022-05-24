NVIDIA新款超級晶片 獲華碩 FII 等導入系統設計

NVIDIA (輝達) 今（24）日宣布，台灣頂尖的電腦製造商將推出首批搭載 NVIDIA Grace CPU 超級晶片與 Grace Hopper GPU 超級晶片的系統，用於處理橫跨數位孿生、人工智慧 (AI)、高效能運算、雲端繪圖及遊戲等各領域的作業負載。

華碩 、富士康工業互聯網 (FII)、技嘉科技、雲達科技、美超微 與緯穎科技預計將從 2023 年上半年開始推出數十款伺服器。搭載 Grace 的系統將加入 x86 與其他 Arm 架構伺服器的陣容，為客戶提供多種選擇，以提高資料中心的運作效能與效率。

NVIDIA超大規模與高效能運算部門副總裁 Ian Buck 表示，市場上出現一種全新型態的資料中心，即處理和提煉巨量資料以產出智慧的 AI工廠，而 NVIDIA 正與台灣的合作夥伴密切合作，共同打造推動這項轉變的系統。由Nvidia的合作夥伴推出並搭載 Grace 超級晶片的全新系統，將把加速運算的強大實力帶進全球嶄新的市場與產業中。

Ian Buck 表示，即將推出的伺服器採用四種全新的系統設計，並搭載 NVIDIA 於前兩屆 GTC大會上宣布推出的 Grace CPU 超級晶片與 Grace Hopper GPU 超級晶片。2U 外形設計為原始設計製造商和原始設備製造商提供發展藍圖和伺服器基板，以便快速將用於 NVIDIA CGX™ 雲端遊戲、NVIDIA OVX™ 數位孿生及 NVIDIA HGX™ AI 與高效能運算平台的系統推向市場。

輝達表示，Grace CPU 超級晶片內含兩個 CPU 晶片，以 NVIDIA 的 NVLink®-C2C 互連技術相互連結，具有多達 144 個高效能 Arm V9 核心並結合支援向量擴充指令集，以及 1TB/s 的記憶體子系統。這項突破性設計與當今頂尖的伺服器晶片相比，其可提供最高的效能表現，以及兩倍的記憶體頻寬與能源使用效率，藉以滿足高效能運算、資料分析、數位孿生、雲端遊戲和超大規模運算等應用中最嚴苛的需求。

Grace Hopper GPU 超級晶片則是在一個整合式模組內，以 NVLink-C2C 互連技術將 NVIDIA Hopper GPU 與 NVIDIA Grace CPU 串連起來，用於解決高效能運算和超大規模 AI 應用的處理需求。透過 NVLink-C2C 互連技術，將 Grace CPU 的資料傳輸至 Hopper GPU 的速度較傳統CPU快15 倍。可用於 AI、高效能運算、數位孿生和雲端遊戲的多款 Grace 伺服器產品組合

NVIDIA表示，公司正在擴大NVIDIA認證系統計畫的規模，將納入搭載 NVIDIA Grace CPU 超級晶片及 Grace Hopper GPU 超級晶片的伺服器，同時包括使用 x86 CPU 的系統。預期在合作夥伴的系統供貨不久後，將推出首批 OEM 伺服器認證。