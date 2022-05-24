宏碁投影機歐洲三國第1季銷售奪冠 克羅埃西亞市占過半

根據最新市調資料顯示，宏碁（2353）投影機在歐洲市場表現出色，2022年第1季度於克羅埃西亞、保加利亞及羅馬尼亞以第一名的銷售成績攻佔市場龍頭，其中克羅埃西亞以50%過半市占率、保加利亞以42%市占率，以及羅馬尼亞以30%市占率成為當地市場冠軍，成功為宏碁投影機歐洲市場穩定根基。

宏碁投影機產品搶攻行動、商用和教育市場，在歐洲三國的熱賣商品更是主打商務領域，即便在光線充足的會議室或中大型空間也能投出高達 4,000 流明亮度的畫面；除此之外，宏碁運用旗下各種色彩保真技術，重現投影的生動色彩及調整影像色彩飽和度，並利用 Acer BlueLightShield™ 濾藍光護眼技術減輕不必要的負擔。