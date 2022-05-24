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彭双浪：消費市場每月、每周都有變化 對營運很有挑戰

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台北市電腦公會理事長彭双浪，接受聯訪說明友達與產業未來。記者曾吉松／攝影
台北市電腦公會理事長彭双浪，接受聯訪說明友達與產業未來。記者曾吉松／攝影

台北市電腦公會理事長暨友達董事長彭双浪今（24）日出席COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）時指出，今年營運有很多不確定因素，「我們也在密切觀察，這對消費性市場、3C產業會造成多大影響，每個月、甚至每一周看起來也都有變化，這對我們營運非常挑戰。」

彭双浪指出，年初的俄烏戰爭讓原物料、石油、食品大幅度漲價，因為這些都是民生必需品，推升了通膨壓力。

另外，大陸封控也讓消費端受到許多壓抑，彭双浪舉例，「4月份上海汽車銷售是零，這麼大的一個城市、2500萬人口，一輛汽車都沒有賣出去，這也會讓很多消費性產品受到不確定因素影響，需求下降。」

綜觀第二季，大陸華東地區的封控，因為缺料、物流、人員管制，讓台灣不少科技廠4月營收大幅下滑，友達也不例外，走過低迷的4月營收，彭双浪預料，5、6月營收會比4月好一些。

但是，對於大陸何時能夠回復過往正常情況，彭双浪認為，「華東封控雖有趨緩，但要完全恢復還需要一段時間，5、6月還是會有影響。」但會不會下修第二季展望，他表示，「目前還在統計當中。」

從供給端來看，不只是面板廠受到影響，「我們下游客戶也受影響，大家可以看到代工廠4月份營收也是下降很多，現在也在回復當中。」彭双浪說，科技產業鏈也在觀察整體通路庫存去化時間，以及通膨對整體消費的排擠效應，這都會對今年下半年資通訊產業帶來影響。

彭双浪

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