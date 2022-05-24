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蔡總統：數發部即將成立 是執政團隊最重要的目標之一

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
蔡英文總統上午出席2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），蔡總統致詞，今年台灣並成立數位發展部，讓台灣優勢持續領先世界。記者曾吉松／攝影
蔡英文總統上午出席2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022），蔡總統致詞，今年台灣並成立數位發展部，讓台灣優勢持續領先世界。記者曾吉松／攝影

數位發展部今年即將掛牌，總統蔡英文今（24）日在台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2022開幕典禮上指出，「我們今年即將成立數位發展部，打造數位國家、智慧島嶼，是執政團隊最重要的目標之一，而數位發展部的重要任務，就是要加速推動國家數位發展政策，讓台灣數位發展優勢能夠持續領先世界。」

台北國際電腦展已經有41年歷史，不僅跟台灣資通訊產業一起成長茁壯，也成為全球高科技產業重要的貿易平台，透過這項展覽，台灣持續向世界展現資通訊產業的科技實力，也協助台灣業者深化國際鏈結，接軌全球市場。

經過數十年發展，台灣已建構出高度韌性與競爭力的半導體生態系，包括晶圓代工、IC設計及封測等，蔡英文表示，「台灣在資通訊產業的科技實力，是我們整體經濟發展不斷前進的重要基礎，也是協助其他產業升級轉型的關鍵工具。」

今年COMPUTEX展出重點之一，就是建構全球科技生態系，而政府計畫、新創加速器在展覽現場的主題館也超過10個，展示內容包括AI（人工智慧）運算、5G運用、生醫健康以及智慧製造。這也顯示，台灣不僅在高階硬體具有長期優勢，在產業創新也具有高度應變能力，能在不同面向提供多元創新服務。

蔡英文指出，「未來尖端科技包括人工智慧、量子電腦、雲計算等等，都有高度依賴晶片運作的需求，我們要持續發揮台灣在高階硬體的製造優勢，並將ICT（資通訊）產業能量結合其他產業成效，例如，運用在智慧機械、智慧醫療當中，可使台灣整體經濟更具有國際競爭力。」

蔡英文也期待，每年能有許多資通訊廠商不斷突破創新，不但帶動產業發展，也將促進國家數位轉型，共同打造台灣科技產業下一個黃金十年。

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