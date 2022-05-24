睽違兩年後台北國際電腦展實體展仍不敵疫情 展場冷清
被視全球三大展覽之一 的台北國際電腦展（ COMPUTEX 2022）今日正式開幕，這也是這項展覽在睽違兩年後，再度恢復實體展，主辦單位選在南港展覽館舉辦，不過受到新冠肺炎確診人數破高峰影響，今日展覽工作人員幾乎比參展人還多，展覽顯得相當冷清 。
不過主辦單仍相當用心配合防疫規定，由工作人員協助進場及離場，在展場出入口也都動用紅外線感測儀，進行人員監測，確保防疫安全。
主辦單位展台北市電腦公會（TCA）表示，因應聚焦全球數位轉型科技採購需求，今年COMPUTEX 2022以開創運算、智慧驅動、數位韌性、無限體驗、綠能永續、創新新創等六大趨勢作為展覽主題，包括技嘉、台達、鎧俠、經濟部工業局AI主題館、宜鼎國際、捷波資訊、英飛凌、旭隼科技、愛旺電子、宏正、台灣智慧型紡織品協會、全波科技、精益科技、芯科、光程研創、南京資訊、佐臻、敏寶、聰泰科技、日商才望子、緯昌科技、鴻翊國際、廣運機械、聯界電子等海內外科技大廠，同台展出AI科技、5G應用、HPC（高效能運算）、電競主機、創作者筆電、車用電子、邊緣運算、元宇宙、智慧工廠、智慧生活、綠能建築、節能儲能等數位轉型科技解決方案。
今日下午並由全球半導體領導廠商恩智浦半導體總裁暨執行長Kurt Sievers與執行副總裁暨安全與連接業務總經理Rafael Sotomayor、邊緣處理事業部資深總監Amanda McGregor、車輛控制與網路解決方案總監Brian Carlson，以及ADAS全球產品行銷與業務開發總監Huanyu Gu，以「為智慧邊緣體驗奠定基礎（Building the Foundation for Consistent Edge Experiences）」為題發表線上主題演講，分享恩智浦對半導體產業未來趨勢洞察、在邊緣運算、機器學習、人工智慧、安全與互操作性（interoperability）的發展和佈局規劃，以及與全球產業領導者在連接技術、工業與物聯網、汽車電子等領域的最新合作進程。
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