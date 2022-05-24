睽違兩年！COMPUTEX實體展回歸 今日正式開展

睽違兩年，COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）實體展終於回歸，今（24）日由總統蔡英文、經濟部長王美花、外貿協會董事長黃志芳、台北市電腦公會理事長彭双浪共同為COMPUTEX 2022揭開序幕。

今年COMPUTE展聚焦「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」、「綠能永續」等六大主題，雖然今年逛展人潮不如往年來得多，但從展會現場看來，各式企業無不端出最新解決方案，展示最新技術。

總統蔡英文致詞時指出，台北國際電腦展已經有41年歷史，一路走來不僅跟台灣資通訊產業一起成長茁壯，也成為一個全球高科技產業重要的貿易平台。透過這項展覽，台灣持續向世界展現資通訊產業科技實力，也協助台灣業者深化國際鏈結，接軌全球市場。

雖然今年台灣疫情關係，COMPUTEX規模比較小，但今年COMPUTEX採用實體、視訊混合展的方式，企業也都能藉由展覽展示最新解決方案，經濟部長王美花表示，「在全球地緣政治、國際局勢快速變化當中，台灣作為一個民主國家最重要的供應鏈之一，這是台灣非常重要的契機，我們要掌握這樣的機會不斷向上發展。」

「過去兩年，疫情帶動我們進入到一個數位世界，而在這個新世界，科技是我們的共通語言。」外貿協會董事長黃志芳致詞時表示，即便現今面對新冠疫情、供應鏈中斷等總體經濟挑戰，但全球依舊能透過科技創造無限可能，而COMPUTEX今年更帶來全新升級、虛實並進的展覽體驗，期待激發更多技術革新火花。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，疫情肆虐兩年多，雖面對「人流不通靠網路」及「地緣政治」等特殊情況，但台商在PC（個人電腦）、伺服器、光電、半導體等領域，仍繳出了十多年來最亮眼的成績，這絕非偶然或運氣，而是台灣資訊電子業累積了40年的能力與信用的結果。

過去台灣以量產代工為主，但近年在5G、物聯網、資安等領域積極打造新創生態及高值軟硬整合服務，吸引許多國際巨頭公司來台設置研發中心，針對AI、元宇宙、IOT、5G、Embedded System進行大量新技術開發。

彭双浪說，「這一方面是台灣工程師的技術扎實，另一方面也是肯定台灣團隊的紀律和高生產力。今天，透過網路已把全球經濟及腦力工作緊密聯鏈結，因此，台灣的資通訊產業有很好的機會與實力，建立國際影響力。」