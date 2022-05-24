黃志芳Computex當直播主 大秀Digital twins
2022年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今（24）日於南港展覽館一館隆重開展，此是睽違兩年重磅回歸的實體COMPUTEX，貿協董事長黃志芳表示，他對展覽的舉辦相當興奮，國內重要400家科技大廠全都出席、共有1000個攤位，國際半導體大廠CEO出席演講，來自100國家、海外3000多家公司參加線上參觀採購與洽談，他自己也親自上陣直播，更在開幕式大秀自己的Digital twins數位雙生。
黃志芳說，COMPUTEX因疫情停辦2年實體展 ，今年再度重啟，由於台灣是全世界資通訊產業最重要的國家，此舉對全球ICT產業相當有意義；人類社會未來面臨虛實混和世界，對人工智慧、低軌衛星、IOT等，未來需求只會越來越高，這是產業台灣最好機會，也是本次恢復實體展的重大意義。
COMPUTEX今年聚焦主題有「智慧驅動」、「無限體驗」、「數位韌性」、「開創運算」、「創新與新創」與「綠能永續」六大主題，搭配 COMPUTEX DigitalGO 線上展。
COMPUTEX展期間亦同步舉辦多場主題演講及論壇。今年COMPUTEX規劃的CEO Keynotes 將由超微半導體(AMD)、恩智浦(NXP)、美光科技(Micron Technology)及美超微電腦(Supermicro)，從科技的角度，分享最新的企業願景。另外舉辦2場微軟(Microsoft)及輝達(NVIDIA)的主題演講，COMPUTEX Youtube線上全程直播。
請德州儀器（Texas Instruments）、愛立信（Ericsson）、恩智浦（NXP）、輝達（NVIDIA）及美光（Micron Technology）共襄盛舉，探討全球科技巨擘如何尋合作夥伴，追求嶄新技術與擁抱變革。台達電子（Delta Electronics）分享「淨零碳排，打造綠能科技島」；「創新常態，實現未來場景」主題，則由宏達電HTC（2498）、IBM、達梭系統（Dassault System）及台灣諾基亞（Nokia Taiwan）等大廠，以元宇宙為議題，展示企業如何積極部署智慧生活，成功全新重塑工作模式。
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