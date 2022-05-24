高通：先進製程維持與兩大晶圓廠合作策略
目前正值台北國際電腦展期間，針對與晶圓代工廠之間的合作，高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian於24日與媒體線上會晤問答時表示，將會維持多晶圓廠的合作策略。
Alex Katouzian指出，多晶圓廠策略對高通很有幫助，尤其是在供貨吃緊時，可以使其維持靈活彈性。
他也提到，目前在運用最新製程節點方面，高通持續與兩大晶圓代工廠合作，至於成熟製程方面，則與更多晶圓代工廠合作。
上述高通所指兩大先進製程合作晶圓廠，即是台積電（2330）與三星。
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