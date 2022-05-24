快訊

立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長

台中知名早餐店女老闆確診居隔竟在場 兒子出面曝原因

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

高通：先進製程維持與兩大晶圓廠合作策略

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

目前正值台北國際電腦展期間，針對與晶圓代工廠之間的合作，高通資深副總裁暨行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian於24日與媒體線上會晤問答時表示，將會維持多晶圓廠的合作策略。

Alex Katouzian指出，多晶圓廠策略對高通很有幫助，尤其是在供貨吃緊時，可以使其維持靈活彈性。

他也提到，目前在運用最新製程節點方面，高通持續與兩大晶圓代工廠合作，至於成熟製程方面，則與更多晶圓代工廠合作。

上述高通所指兩大先進製程合作晶圓廠，即是台積電（2330）與三星。

延伸閱讀

大摩謹慎看待半導體族群

台積4奈米製程 完勝三星

期貨商論壇／台積期 展望樂觀

拜登今抵南韓、參觀三星晶圓廠 尹錫悅是否同行引關注

相關新聞

美未將台納印太經濟架構...謝金河：拜登首站訪三星「台積電下都在美陣營」

今天最熱的新聞是美國公布亞太經濟架構的13個創始成員國，除了美、日、韓、紐、澳，還有印尼、泰國、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、菲律賓，及印度...

聯發科養出愛吃薯條客戶 多平台策略背後是兩個盤算

聯發科（2454）在智慧手機晶片銷量連續7季度稱王，調研機構多預估本季可以8連霸，儘管有亮麗成績單，但在品牌手機廠下修目...

雲端、行動運算 科技業新戰場

二○二二年台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）今天...

聯發科突圍 新晶片連發

手機市況雜音不斷，傳出聯發科下半年大砍逾30%訂單，聯發科昨（23）日並未回應砍單傳聞，執行長蔡力行則強調，今年維持營收...

聯發科多元布局 車用訂單報捷

聯發科推出新款手機晶片力抗市場逆風之際，也持續衝刺非手機應用，昨（23）日宣布利用現有5G

雙虎合併 友達持開放態度

友達董事長彭双浪昨（23）日首度現身回應面板雙虎合併議題，強調友達持開放態度，前提是「要對未來發展產生綜效」，友達已能創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。